İki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, iki kız kardeş Aysel (20) ve Hatice Şahin (16) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
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OLAY, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili Aysel ve Hatice Şahin'in babası ile 2 erkek kardeşini gözaltına aldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri, mahkemeden alınan izinle Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama başlattı. Ekipler, olayda kullanılan silahı arıyor.

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