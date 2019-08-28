'İki kişi yan yana kaldırımda geçemiyoruz'

ÖZELLİKLE hastanenin acil giriş kapısından başlayıp kavşakta bulunan ışıklar etabına kadar devam eden yoldaki dükkanlar eczane ve kafeteryaların akınına uğradı. Fakat bölgede yaşanan kaldırım sorunu vatandaşı mağdur edip yolu kullanamamasına sebebiyet veriyor. Kaldırımları kapatan tel örgüler ve beton bloklar, Oba’da yaşanan başka bir sorunu daha gözler önüne seriyor. Mülk sahipleri kaldırımda bulunan tel örgü ve beton blokların kendi sınırları içinde olduklarını söyleseler de, olan vatandaşa oluyor. İki kişinin yan yana kaldırımda yürümesinin imkansız olduğunu belirten çevre halkı, yaşanan sorunun bir an çözülüp kaldırımdan yürüme hakkının kendilerine verilmesini bekliyor.