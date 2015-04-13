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İki kez kaçırdı, sonunda muradına erdi

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi Sarıdüz Köyü’nde yaşayan orman işçisi 22 yaşındaki Cihan Tümer, iki kez kaçırdığı Galatasaraylı eski basketbolcu Haşim Murat Yurdakul’un kızı 18 yaşındaki Ege Yurdakul ile sonunda dünya evine girdi. Çiftin düğünleri, köyün geleneklerine göre yapıldı. Yurdakul Ailesi’nden kimse düğüne katılmadı

İki kez kaçırdı, sonunda muradına erdi

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi Sarıdüz Köyü’nde yaşayan orman işçisi 22 yaşındaki Cihan Tümer, iki kez kaçırdığı Galatasaraylı eski basketbolcu Haşim Murat Yurdakul’un kızı 18 yaşındaki Ege Yurdakul ile sonunda dünya evine girdi. Çiftin düğünleri, köyün geleneklerine göre yapıldı. Yurdakul Ailesi’nden kimse düğüne katılmadı

13 Nisan 2015 Pazartesi 09:42
İki kez kaçırdı, sonunda muradına erdi
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EGE Yurdakul, Çanakkale’nin Ezine İlçesi Geyikli Beldesi’ndeki yazlıklarının yakınından geçen 31 Temmuz’da Cihan Tümer tarafından kaçırıldı. Haber ulusal basında ganiş yer buldu. İki gün sonra Kazdağları’nda bir barakada bulunan Yurdakul, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edildi.
Ancak, Tümer, 6 ay sonra genç kızı bu kez İstanbul’daki evlerinden ikinci kez kaçırdı. Bu defa Ege Yurdakul, Cihan Tümer’in Sarıdüz Köyü’ndeki baba ocağında bulundu. Ege’nin ailesi, Cihan Tümer ile evlenmesine karşı çıktı. Cihan Tümer ise "Sevenleri ayırmayın" diyerek Yurdakul Ailesi’ne yalvardı. onunda Ege’nin yaşı reşit oldu ve genç çift Bayramiç’e 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdüz Köyü’ndeki düğünle evlendi.
Dün akşam köy geleneklerine göre kına gecesi ve kız çıkarma töreni, ardından da aynı gün düğün yapıldı. Gündüz gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Gece yapılan düğün ile dünya evine giren Cihan-Ege Tümer çifti köy meydanındaki eğlencede oynamaktan yoruldu. Düğüne, Yurdakul Ailesi’nden kimse katılmazken, gelin Ege "Onların canı sağ olsun" dedi.
Düğün davetiyelerinde yazan, ’Hiç ummazken birbirine hediye gibi gelen 2 gencin seyirlik değil ömürlük aşk öyküsü. Hoş geldin dünyama’ dizeleri dikkat çekti.

 


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Son Güncelleme: 13.04.2015 08:43
Anahtar Kelimeler:
AşkHaberEzineTemmuzBayramiçİstanbulÇanakkale
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