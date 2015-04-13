İki kez kaçırdı, sonunda muradına erdi

EGE Yurdakul, Çanakkale’nin Ezine İlçesi Geyikli Beldesi’ndeki yazlıklarının yakınından geçen 31 Temmuz’da Cihan Tümer tarafından kaçırıldı. Haber ulusal basında ganiş yer buldu. İki gün sonra Kazdağları’nda bir barakada bulunan Yurdakul, yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edildi.

Ancak, Tümer, 6 ay sonra genç kızı bu kez İstanbul’daki evlerinden ikinci kez kaçırdı. Bu defa Ege Yurdakul, Cihan Tümer’in Sarıdüz Köyü’ndeki baba ocağında bulundu. Ege’nin ailesi, Cihan Tümer ile evlenmesine karşı çıktı. Cihan Tümer ise "Sevenleri ayırmayın" diyerek Yurdakul Ailesi’ne yalvardı. onunda Ege’nin yaşı reşit oldu ve genç çift Bayramiç’e 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdüz Köyü’ndeki düğünle evlendi.

Dün akşam köy geleneklerine göre kına gecesi ve kız çıkarma töreni, ardından da aynı gün düğün yapıldı. Gündüz gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Gece yapılan düğün ile dünya evine giren Cihan-Ege Tümer çifti köy meydanındaki eğlencede oynamaktan yoruldu. Düğüne, Yurdakul Ailesi’nden kimse katılmazken, gelin Ege "Onların canı sağ olsun" dedi.

Düğün davetiyelerinde yazan, ’Hiç ummazken birbirine hediye gibi gelen 2 gencin seyirlik değil ömürlük aşk öyküsü. Hoş geldin dünyama’ dizeleri dikkat çekti.



