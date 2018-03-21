İki farklı kavgada 9 kişi yaralandı

İLK olay, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İkinci olay ise, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı önce tartışma ardından ise kavga yaşandı. Yaşanan kavgada 6 kişi darp neticesi yaralandı. Her iki olayda yaralanan toplam 9 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan polis ekipleri olayların tekrardan yaşanmaması için her iki olay yerinde güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.