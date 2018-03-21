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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

İki farklı kavgada 9 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan iki farklı kavgada toplam 9 kişi yaralandı

İki farklı kavgada 9 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan iki farklı kavgada toplam 9 kişi yaralandı

21 Mart 2018 Çarşamba 15:39
İki farklı kavgada 9 kişi yaralandı
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İLK olay, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İkinci olay ise, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı önce tartışma ardından ise kavga yaşandı. Yaşanan kavgada 6 kişi darp neticesi yaralandı. Her iki olayda yaralanan toplam 9 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri olayların tekrardan yaşanmaması için her iki olay yerinde güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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AdıyamanKahtaKavga9 YaralıMustafa Kemal Caddesi
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