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İki dil bilen insanlar hakkında ilginç keşif

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, iki yabancı dili akıcı bir şekilde konuşan insanların, diller arasında geçiş yaptığında farklı bir matematiksel süreç kullandığı ortaya çıktı

İki dil bilen insanlar hakkında ilginç keşif

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, iki yabancı dili akıcı bir şekilde konuşan insanların, diller arasında geçiş yaptığında farklı bir matematiksel süreç kullandığı ortaya çıktı

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:31
İki dil bilen insanlar hakkında ilginç keşif
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INDEPENDENT'TA yer alan habere göre, Lüksemburg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, çok dil kullanan insanların farklı diller kullandıklarında aritmetik becerilerin nasıl etkilendiğini araştırdı. Araştırmanın yazarları, Belçika’da eğitim gören, anadili Lüksemburgca olan ve bu yüzden akıcı bir şekilde Almanca ve Fransızca bilen öğrencileri işe aldı.

Katılımcılara verilen iki ayrı görevde, katılımcılardan her iki dilde basit ve karmaşık matematik problemlerini çözmeleri istendi. Katılımcılar basit görevleri eşit yeterlilikte çözdükleri halde, karmaşık olan problemi Fransızca olarak hesaplamak daha uzun sürdü ve aynı görevi Almanca yerine getirirken yaptıkları işlemlerden daha fazla hata yaptılar.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, fonksiyonel manyetik görüntülenme (FMRG) ile ölçüldü ve sonuçlar gösterdi ki, katılımcılar farklı dillerde problem çözerken, beynin farklı bölgelerini kullanıyorlar. Örneğin, Almanca’daki basit bir görevi çözerken, sol temporal lobun küçük bir kısmı aktif olurken, karmaşık göreve sahip Fransızca bir işlem için beynin görsel bilgileri işleyen kısmı aktif oldu.

Böylece, araştırmacılar, matematiksel problemleri çözerken, ana dili olmayan bir dilde matematiksel problem çözmek için ekstra efor sarfedildiği sonucuna vardılar.

Bu kanıtların, artan göç ve küreselleşmeden etkilenen istihdam piyasasında önem kazanacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Iki DilMatematik
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