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İki Alanyalı Denizli'de buluştu

Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, hemşehrisi olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti

İki Alanyalı Denizli'de buluştu

Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, hemşehrisi olan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i makamında ziyaret etti

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:09
İki Alanyalı Denizli'de buluştu
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ÜNLÜ sanatçı Bedia Akartürk ve Mevlüt Demir'in buluşmasında en çok, ortak noktaları olan Alanya'dan bahsedildi. Sohbet esnasında ünlü Bedia Akartürk kısa bir süre sonra çıkacak olan 'Denizli Türküleri' albümünde, kendisinin de bir Denizli türküsü seslendireceği müjdesini verdi. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Mevlüt Demir tarafından kendisine hediye edilen 'Alanya' kitabının her bir sayfasını tek tek inceleyen Akartürk, çok detaylı ve güzel bir eser ortaya çıkarıldığını, Alanya'nın başka bir şekilde bu kadar güzel anlatılamayacağını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Alanya’ya ait kültür sanat üzerine yoğunlaşan muhabbet sonrası ünlü sanatçı bir parantez açarak, emniyet teşkilatının da son zamanlarda kalitesinin görünür derecede arttığını, bunun da kendisini özellikle mutlu ettiğini belirtti. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise, Bedia hanımın Denizli’ye gelip de hususi olarak kendisini ziyaret etmesinden derin bir mutluluk duyduğunu ve bunun da Alanyalı'ya has bir davranış olduğunu söyledi. Mevlüt Demir tarafından ünlü sanatçıya ziyaretinin anısına takdim edilen hediyelerin ardından, çekilen fotoğraf sonrası güzel temennilerle ziyaret son buldu.

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Son Güncelleme: 01.11.2017 12:13
Anahtar Kelimeler:
Bedia AkartürkMevlüt Demir
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