'İkametgahını gösterene Alanya Teleferik 10 lira'

ALANYA Teleferik tarafından uygulanan soygun gibi fiyat tarifesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yeni Alanya’nın, farklı mesafelere sahip teleferik hatlarıyla kıyaslayarak Alanya’da uygulanan fahiş fiyatları gözler önüne seren manşet haberi üzerine, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Haziran ayında alınan encümen kararı ile ikametgahlarını gösteren vatandaşlara teleferiğin 10 TL olduğunu açıkladı.

Türkdoğan açıklamasında “Özellikle şunu belirtmek istiyorum, Alanya Kale’mize yapılan teleferik hakikaten 37 yıllık bir rüyanın gerçekleşmiş, vücut bulmuş halidir. Böyle bir güzelliğe teleferikle çıkmak bütün vatandaşlarımızın hakkı. Tabii ki Alanya’da ikamet eden bütün vatandaşlarımız da Alanya Belediye encümenizimin aldığı karar doğrultusunda Alanya’da ikamet ettiklerini ibraz etmek kaydıyla 10 lira karşılığında Alanya teleferiğine binebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bizler arkadaşlarımızla birlikte ikametlerimizi gösterdik ve 10 liradan biletlerimizi temin ettik. Bildiğim kadarıyla işletmeci firma Alanya Belediyesi ile yaptığı protokol gereğince Alanya’da yaşayanlara yönelik bir kere ikametini ibraz edenlere Alanya Teleferik Kartı hazırlığı yapıyor. İnşallah yakında bu kartlar da gündeme gelecek, hizmete girecek ve cebinde o kartı bulunduran herkes gösterdiğinde, ikamete gerek kalmadan veya herhangi bir belgeye gerek kalmadan 10 liradan Alanya teleferiğini kullanabilecekler. Göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı başta Belediye Başkanı’mız Adem Murat Yücel Bey’e, Alanya Belediyesi encümenimize ve Alanya teleferik işletmecisi firma yetkililerine teşekkür ediyoruz. Alanya gibi bir turizm şehrinde böyle bir hizmetin uygulanıyor olması ve Alanya’da yaşayan vatandaşlarımıza 10 lira gibi bir ücretle gidiş-dönüş biletinin verilmesi yerinde bir karar olmuştur. Bizim amacımız buradan kamuoyunu ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Yine acentelere yapılan toplu satışlarda da 17 lira üzerinden bir ücret uygulanmakta. Bunun da 1 lirası, şehrimizin gururu, Süper Lig’deki temsilcisi Alanyasor’a, 1 lirası da Alanya’nın tanıtılması noktasında önemli bir görevi üstlenen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV)’a verilmekte. Şehrimize katkısı olan önemli bir kazanım. Ben, kamuoyunu bilgilendirmek adına siz değerli basın mensuplarımıza burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 18:31