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İİT'ye Çavuşoğlu damgası: Sesinizi duyuyoruz

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıldönümü töreninde Filistinlilere seslendi. Çavuşoğlu, "Sesinizi duyuyoruz, milyonlarca Müslüman sizinle beraber" dedi

GÜNCEL 25.11.2019, 22:22
İİT'ye Çavuşoğlu damgası: Sesinizi duyuyoruz
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 50. kuruluş yıldönümü töreninde, Türkiye ve üyesi olduğu Asya Grubu adına konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 1969'da Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı habis bir elin ateşe vermeye teşebbüs ettiğini ancak felaketin eşiğinden dönüldüğünü hatırlattı. Bu hain saldırının ümmet için uyanış çağrısı oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, teşebbüsün ayrıca Aksa Camisi'nin, Kudüs-ü Şerif'in ve Filistinlilerin haklarının savunulması için beklenen birlik ve dayanışma maksadına eriştirdiğini söyledi. Fas'ın başkenti Rabat'taki ilk İİT toplantısından bugüne Türkiye'nin istikrarla sürdürdüğü taahhütlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bunlar Kudüs-ü Şerif'in özgürleştirilmesi, tüm Filistin ve Arap bölgelerindeki İsrail işgalinin sonlandırılması, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistinlilerin inkar edilemez haklarının tahakkuk ettirilmesidir" diye konuştu. Zirve sonrası duyurulan Rabat deklarasyonunun Türkiye'nin "şerefli ve adil bir barış taahhüdünü" yeniden teyit ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Yarım asır önce oluşan İİT'nin orijinal kurucu gayelerine, Türkiye ve tüm Asya Grubu ülkeleri her zaman sadık kalmıştır" dedi. Türkiye'nin 2016 ve 2019'da İİT Zirvesi liderliğinin, ümmetin başlıca ortak davalarına büyük tehditlerle yüz yüze geldiği dönemlere denk geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ümmet birliği ve dayanışması test edildi ve hamdolsun bu meydan okumaların üstesinden gelerek azmimizi ve bütünlüğümüzü muhafaza edebildik" ifadesini kullandı.


MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK İİT'NİN GÖREVİDİR
Çavuşoğlu, Kudüs'ün statüsü ve Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun özel acil oturumlarda toplanmasının başarılan somut neticeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Arakanlılar, Keşmirliler, Uygurlar, Kıbrıslı Türkler, Batı Trakya'daki Türk azınlıklar ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Müslümanları da kapsayan Müslüman halkların, azınlıkların ve toplumların haysiyetini ve haklarını her yerde savunmak teşkilatımızın görevidir" dedi.

#Çavuşoğlu #İİT #Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #filistinli
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