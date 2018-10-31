İhtiyar delikanlı Ironman'da rekor yeniledi

KADRİYE Beach'te 1900 metre yüzdükten sonra, EXPO alanını iki kez turlayarak 90 kilometreyi tamamlayan Ali Bıdı, son olarak Kadriye bölgesini koşarak 21 kilometrelik mesafeyi iki kez turladı. Koşu parkurunu The Land of Legends'ta noktalayan Bıdı, yarışmayı dördüncü bitirdi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ali Bıdı, hedefinin önümüzdeki yıl toplam yarış süresini 7 saatin altına düşürmek olduğunu söyledi. Bıdı, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'nda da iddialı olduğunu ifade etti.