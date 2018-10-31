İhtiyar delikanlı Ironman'da rekor yeniledi

Antalya'nın Belek turizm merkezinde düzenlenen ve dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Turkey'de 65-69 yaş kategorisinde yarışan iş insanı Ali Bıdı, geçen yılki 7 saat 40 dakikalık rekorunu, 7 saat 7 dakikaya düşürerek performansını artırdı.

İhtiyar delikanlı Ironman'da rekor yeniledi
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KADRİYE Beach'te 1900 metre yüzdükten sonra, EXPO alanını iki kez turlayarak 90 kilometreyi tamamlayan Ali Bıdı, son olarak Kadriye bölgesini koşarak 21 kilometrelik mesafeyi iki kez turladı. Koşu parkurunu The Land of Legends'ta noktalayan Bıdı, yarışmayı dördüncü bitirdi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ali Bıdı, hedefinin önümüzdeki yıl toplam yarış süresini 7 saatin altına düşürmek olduğunu söyledi. Bıdı, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'nda da iddialı olduğunu ifade etti.

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