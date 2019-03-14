'İhracatın Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu

AKRA Otel'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları 2018' törenine, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Türk Eximbank A.Ş. Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve çok sayıda davetli ile ihracatçı katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından, Antalya, Isparta ve Burdur'da, 25 sektörde en fazla ihracat yapan 100'ün üzerinde firmaya ödül verildi.

'TİCARET SAVAŞLARI, DÜNYA TİCARETİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Programın açılış konuşmasını yapan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, mevcut konjonktürde ihracat yapmanın zorlu bir iş olduğunu belirtti. Hakkı Bahar, "Son dönemde artan ticaret savaşları, yükselen ticari bariyerler, devletler tarafından uygulamaya konan anti damping veya tarife dışı engel dediğimiz engeller ve vergilerin artırılması, dünya ticaretini olumsuz etkiledi. Daha küçük oranlara revize edilen büyüme rakamlarının da gösterdiği gibi küresel anlamda bir sirkülasyon yaşanıyor ve küresel ticaret de maalesef bu daralmayla netice buluyor" açıklamasında bulundu.

'OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BÖLGE İHRACATI EN YÜKSEK SEVİYEDE'

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bölge ihracatçılarının üstün çabaları ve BAİB olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde, 2018 yılında bölge ihracatının birliğin kurulduğu günden şu zamana en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Hakkı Bahar, şöyle konuştu:

"Bugün, 1 milyar 755 milyon dolar seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada millet olarak ayrışmadan, devletimizle, hükümetimizle, siyasetin tüm kademeleriyle ihracat konusunun milli bir seferberlik olduğunu bizlere destek olarak gösterdiniz. 2019'a da hızlı başladık, şu an bölgede 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektörlerin başında madencilik ürünleri, yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller gelmektedir. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ise Çin, Almanya, Rusya, ABD ve Romanya geliyor. Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine azami katkıyı sunmak ve bölgemiz ihracatını şaha kaldırabilmek adına çok yönlü bir master plana başlıyoruz."



Bölge ihracatının lokomotif sektörlerinden yaş meyve ve sebzede ise Rusya ile olan ihracatı artırma konusuna çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bahar, "Bu kapsamda, Rusya'ya domates ihracatında sorun yaşamamak adına üretim alanlarında 'tuta' bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Her fırsatta altını çizdiğimiz, toplumda yanlış algıya sebep olan kimyasal ilaç kalıntısı ile zirai karantina etmeni kavramlarını izah etme girişimlerimiz sürüyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.