İhbar tazminatı işçinin ücretinden kesilebilir mi?

İHBAR tazminatı çift taraflıdır. Kimi zaman işçinin işverene, kimi zaman ise işverenin işçiye ödemesi gerekmektedir. Peki ihbar tazminatı işçinin ücretinden mahsup edilir mi?

İŞVEREN İHBAR TAZMİNATI ALACAĞINI İŞÇİNİN MAAŞINDAN KESEBİLİR Mİ?

İş Kanununun 17. maddesine göre yapılan bir fesih söz konusu olduğunda, taraflar iş akdini haklı bir neden olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir. İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.