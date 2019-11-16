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İğrenç olay ablasına anlattı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, inşaat işçisi Üzeyir Ç., 15 yaşındaki kızı H.Ç.'ye 9 ay arayla 2 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki akrabası Ü.A.'nın mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine tepki gösterdi. Üzeyir Ç., "Affedilecek suçlar var, affedilmeyecek suçlar var. Kızıma bunu yapan kişinin yeniden cezaevine konulmasını istiyorum" dedi

GÜNCEL 16.11.2019, 12:07 16.11.2019, 12:19
İğrenç olay ablasına anlattı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
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TAVAS'IN Baharlar Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki H.Ç., geçen yıl, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 21 Ağustos 2018 tarihinde, annesi-babası mezarlık ziyaretine gittikleri için evde yalnız kaldı. İddiaya göre, bu sırada gelen eve gelen uzaktan akrabaları olan Ü.A., H.Ç.'yi zorla odunluğa sürükleyip, cinsel istismarda bulundu. Ü.A. ile evlendirilmekten korkan H.Ç. durumu kimseye anlatamadı. Ancak 9 ay sonra Ü.A., H.Ç. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Ü.A., yazdığı mesajlara cevap vermeyen kızın okuluna gitti. Okul çıkışında yolunu kestiği H.Ç.'yi, "Baban seni öldürecek, sana bir şey söylemem lazım" diyerek kandırıp, kolundan ağaçlık bir alana sürükledi. Küçük kıza bir kez daha cinsel istismarda bulundu.
H.Ç. geçen 28 Şubat günü yaşadıklarını ablasına anlattı. Büyük kızından durumu öğrenen inşaat ustası baba Üzeyir Ç. de savcılığa şikayetçi oldu. Ü.A. hakkında, Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Şantaj' suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ü.A, davanın ilk duruşmasında tutuklanıp, cezaevine konuldu.
BABA KARARA İSYAN ETTİ
Davanın 14 Kasım günü görülen 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Ü.A., suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Ü.A.'yı tahliye etti. Baba Üzeyir Ç., Ü.A.'nın tutuksuz yargılaması yönünde verilen karara tepki gösterdi. Ü.A'nın serbest bırakılmasının ardından kızı H.Ç.'nin sinir krizleri geçirdiğini anlatan baba, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü, biz evde yokken yeğenim kızıma istismarda bulunmuş. Bu olay sonrası kızımın psikolojisi bozuldu. Bir yıldır evimizde matem havası var. Kızım psikolojik tedavi görüyor. Mahkeme, kızımın hayatını karartan bu kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Verilen karar sonrasında donup kaldım. Affedilecek suçlar var, affedilmeyecek suçlar var. Kızıma bunu yapan kişinin yeniden cezaevine konulmasını istiyorum" dedi.
KIZ BABALARINA SESLENDİ
Hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Üzeyir Ç., "Benim yaşadığım herkesin başına gelebilir. Güvendiğimiz akrabamız, sülalemizi birbirine kırdırdı. Herkes akrabasına, eşine, dostuna dikkat etsin. Buradan tüm kız babalarına sesleniyorum. Kızlarınız da böyle bir şey yaşamış olabilir. Onları yanlarında olsun. Sonuna kadar kızımın yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.
 

#İğrenç olay #Tavas #Denizli
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