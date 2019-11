İğneli Fıçı'da eğitim konuşuldu: 'Öğretmen şamar oğlanına döndü'

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın canlı yayın konukları eğitim emekçileri sendikalarının başkanları oldu. KESK’e bağlı Eğitim-Sen Başkanı Ali Koca, Türk Eğitim-Sen Başkanı Burhan Ulu ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Abuzer Gündoğar’ın katılımlarıyla gerçekleşen programda eğitim sistemi masaya yatırıldı. Yanı sıra duayen gazeteci Dim’in sorunlarını yanıtlayan sendika başkanları, eğitim emekçilerinin günümüz Türkiye’sinde yaşadıkları sorunlara da dikkat çektiler.

‘2 YANLIŞTAN 1 DOĞRU ÇIKMAZ’

Burhan Ulu, Konya Valisi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye’ye damga vuran sözlerine değinerek “2 yanlıştan bir doğru çıkmaz. Mevzu bahis arkadaşımızın bir öğretmen değil yerel gazeteci olduğu ifade edildi. Sayın vali velev ki öğretmenlerin vicdanında aklandı. Peki, ya d,ğer meslek grubuna mensup insanların vicdanları ne olacak? Nasıl aklanacak? Dolayısıyla tekrar altını çizelim ki 2 yanlıştan bir doğru çıkmaz” dedi. Ulu öğretmenlik mesleğinin giderek itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek “Dün sayın bakanımızın bütün öğretmenlere attığı bir mesaj vardı. Mesajdan ziyade gerçekte ne var oraya bakmamız lazım. Bakanlık mesajında ‘Güçlü öğretmen güçlü gelecek’ ifadelerine yer verilmiş. ‘Bir öğretmenin kalp atışı öğretmenin aldığı nefese bağlı’ denmiş yanı sıra. Bu sözlerin altını çiziyor ve yüzde yüz katıldığımı ifade etmek istiyorum. Fakat öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı bir günümüz gerçekliğinde yaşıyoruz. Konuya ilişkin değişik zamanlarda, farklı kurum kuruluşlar tarafından anketler gerçekleştiriliyor. Yani işin özü yalnızca para değil, aslında itibar” şeklinde konuştu.

‘MESLEK İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR’

Öğretmenlerin etkisiz hale getirildiğin toplumların kaybetmeye mahkum olduklarını ifade eden Ulu “Öğretmenler itibarsızlaştırılıyor. Siyasilerden rica ediyorum. Eğitim ciddi bir iştir. Üzülerek söylüyoruz ki öğretmenler neredeyse şamar oğlanına döndü. En ufak bir durumda şikayet ediliyorlar. ‘Yok, çocuğuma ters baktı. Psikolojisini bozdu’ gibi ne şikayetler iletiliyor. Bizler öğretmenleri etkisiz hale getirirsek kaybeden bir toplum oluruz. Öğretmen mutsuzsa o eğitimden başarı beklemek mümkün değildir. Biz şu an eğitimden ziyade öğretim verir olduk. Benim çocuğum büyüklerine karşı saygılı davranıyor mu? Sorusunu sormuyoruz, kimse sormuyor. Çocuklar için yalnızca net hesabı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENCESİZLİĞE HAYIR DİYORUZ’

Eğitim-Sen Başkanı Ali Koca öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkat çekerek “24 Kasım’a dikkat çektiniz. Dikkat edin, 24 Kasım’larda öğretmenler konuşamıyor. Eğitim alanında emek verenlerin konuşacakları bir öğretmenler günü istiyoruz. Şiddet mevzuna dönersek önemli bir konu. Mevcut şiddet karşısında hepimizin çekinceleri söz konusu. Eğitimcilerin de hatalı davranışları olabilir. Bu noktada eğitim emekçilerinin çalışma koşullarına dönüp bakmak lazım gelir. Bugün öğretmenlerimiz toplumun içerisinde sıradan vatandaşlara dönüşmüştür. Eskiden okullarımız bir mum ışığıydı. Mum yanar. Sokaklara taşar. Sokakları aydınlatırdı. Son dönemlerde mesele böyle değil. Aksine sokaklar okulları teslim almış durumda. Şiddete karşı mücadele polisiye yöntemlerle önleyebileceğimiz bir şey değil. Yine eğitimle çözebileceğimiz bir sorundur” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 59,9 GÜVENDE HİSSETMİYOR’

Başkan Ulu öğretmenlere yönelen şiddetin örneklerini aktararak öğretmenlerin kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti. Ulu “Öğretmenlerin yüzde 56,9’u okullarda kendisini güvende hissetmiyor. CİMER’e yapılan asılsız ihbarların bir yaptırımı olmalı. İtibarsızlaştırma karşısında bir önlemdir. Makamında öldürülen arkadaşlarımız oldu. Çok acı örnekler. Ceren Damar’ı unutmadık. Sürücü kursunda direksiyon sınavında kalıyor. Akrabaları öğretmene saldırıyorlar. Ben burada açık açık söylüyorum. Şikayet, ihbar hatlarıyla alakalı haksızlığa uğradığını düşünen arkadaşlarımız varsa bize gelsinler, biz her daim haklarını arayacak ve arkalarında duracağız” dedi.

‘1600 ÜYEMİZ KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ’

Devlet eliyle ciddi bir baskıya maruz kaldıklarına dikkat çeken Eğitim-Sen Başkanı Ali Koca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan ihraçlara işaret etti. Başkan Koca “15 Temmuz öncesinde 800 üyemiz vardı. Şu an 400’e yakın bir üye sayımız söz konusu. Fakat 15 Temmuz geldiğinde istifalar hızlı bir şekilde geldi. Bir gecede bin üye açığa alındı. Bin 600 öğretmenimiz KHK ile ihraç edildi. Bu rakam Türk Eğitim-SEN’de 4 bin civarındaydı. Eğitim-Bir-Sen için ise çok daha az. Bizler ne istiyoruz? Kamusal eğitimi, kadrolu güvenceli bir iş, ücretli öğretmenlerin kaldırılması gibi pek çok talebimiz var. Eğitim-Sen’in taleplerinin tam da tersi yönde politikalar üreten devlet, Eğitim-Sen üyelerini baskı altına aldı. Devletin vurduğu ilk sendika bu yüzden Eğitim-Sen’di. Dolayısıyla üye sayımız daha azdır” ifadelerini kullandı.

‘TEK TARAFLI BAKMAMAK LAZIM’

Koca’nın KHK’lara işaret etmesinin ardından sözü Eğitim-Bir-Sen Başkanı Gündoğar devraldı. Mevcut üye sayılarının binin üzerinde olduğunu ifade eden Gündoğar “Alanya’da yaklaşık 3 bin 600 civarında eğitim çalışanı var. Yüzde 77’si sendikalı. Bizim de 1031 üyemiz var. Tabii öğretmen gidiş gelişi sürekli devam ettiği için bu rakamlar değişebiliyor. Neden Eğitim-Bir-Sen? Kavga zemininden ziyade uzlaşı zemini üzerinde kurulmuş olması en önemli nedeni. Tarihten gelen kadim medeniyetimizi gelecek nesillere aktarmak, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak gibi çalışmalarımız var. Yalnızca özlük hakları mücadelesi değil daha farklı faaliyetlerimiz söz konusu. 15 Temmuz’u hep birlikte yaşadık. Devletin direk bir sendika üzerine nasıl gittiğini anlayamadım ama KHK’ların içeriğine de bakmak lazım. Bütün KHK’ları masum gösterirsek işin içerisinden çıkamayız. Tek taraflı bakmamak lazım olaya” şeklinde konuştu.

TÜRK EĞİTİM-SEN: İLKEMİZ ÖNCE ÜLKEMİZ

Türk Eğitim-Sen’in üye sayısının 960 civarında olduğunu aktaran Başkan Ulu milli değerler ışığında yollarına devam ettiklerini ifade etti ve “İlkemiz önce ülkemizdir diyoruz” dedi.

‘SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILSIN’

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması noktasında Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında uzlaşıya varan sendika başkanları ortak bir çalışma yürütülebileceği ifade edildi. Eğitim-Sen Başkanı Ali Koca “İmzalar göndermekle olmuyor maalesef. Gelin madem ortaklaşıyoruz. Sokağa çıkalım. Greve gidelim” çağrısında bulundu. Kamusal eğitim haklarına ve güvenceli, insanca çalışma ortamı taleplerine dikkat çeken Koca, “4 başlı bir eğitim süreci yaşanmakta. Buna bir son verilmeli” dedi. Koca’nın ardından öğretmenlik meslek kanununa değinen Eğitim-Bir-Sen Başkanı Abuzer Gündoğar, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Ulu da sözleşmeli öğretmenlik kavramını “Sözleşmeli kölelik” olarak tanımladı. Atanamayan öğretmenlere dikkat çeken Ulu intihar eden öğretmen sayısının 42’ye ulaştığını ifade etti ve acı gerçekleri gözler önüne serdi.

‘TEKNOKRAT BİR PROFİL YARATILIYOR’

Çıkarılacak meslek kanunuyla öğretmenlerin teknokrat bir profil kazanacağına dikkat çeken Başkan Koca, bu durumun doğru olmadığını kaydetti. Koca “Öğretmenler performans esasına göre değerlendiriliyor. Bu meslek kanunu da çıkacaksa performans odaklı çıkacak. Biz eğitimden bahsediyoruz fakat bakanlığın dayattığı daha çok teknokrat bir öğretmen profili. Bu doğru bir yol yöntem değil. Öğretmen öğrencisinin yapacağı fazladan 1 net üzerinden değerlendirilmemeli. Öğretmenler yarın işinden olmayacağı güvencesiyle derse girmesi lazım gelir” dedi.

‘ALIM GÜCÜ YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE DÜŞTÜ’

Eğitim emekçilerini gündemine alan ve tartışmaların odağı olan toplu sözleşme de masaya yatırıldı. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen’in muhalefetiyle karşılaşan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Gündoğar yetkili sendika temsilcisi olarak süreci değerlendirdi. Eğitim-Sen Başkanı Koca eğitim emekçilerinin alım gücünün ciddi oranda düştüğüne dikkat çekerek “2009 ve 2019 yılları arasında geçen 10 yıllık süreçte 6 küçük altın kaybımız var. 10 yıl önce 15 altın alırken, 9 tane almaya başlamışız. Ekonomik kriz kaynaklı sorunlarımız var. KHK’larla haksız yere ihraç edilen öğretmenler sefalet içerisindeler. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması bir diğer önemli sorunumuz. Yani diyeceğim şu ki, toplu sözleşme, sorunlu bir toplu sözleşmedir. Devletin oluşturduğu hakem heyeti emekçiden yana değildir. Bizler 1 milyonu aşan emekçiyiz. Dertlerimiz aynı. Bir araya gelerek dertlerimize derman aramayı öneriyorum. Geleceğimize olan inancımızı kaybetmeden, umudumuzu tekrarlıyor ve sorunların altından kalkabilecek aklımızın olduğunu hatırlatıyorum. Unutmayın ki, haklılar bir gün mutlaka kazanır. Bir araya gelelim ve temel meselelerimizi çözelim” şeklinde konuştu.

‘MEMURA YAPILAN ZAM VİCDANA SIĞIYOR MU?’

Başkan Ulu da zamlara vurgu yaparak daha evvel başarısız olan toplu sözleşmeleri örnekledi. Ulu “Elektriğe gelen zam belli, memura yapılan zam gelenlerin yanında hangi vicdana sığar? Toplu sözleşmeler (2015-2017) başarılı olsaydı bunları konuşuyor olmazdık. Mesele dahil olma meselesine gelince meslektaşlarımız hatırlayacaklardır. Nöbet konusunda sorunlar yaşayan öğretmenlerimizle nöbet eylemi yaptık. Dahil olan ve olmayan sendikalar zaten bellidir. Öğretmenlerin kararlı duruşlarının ardından bakanlık en sonunda dedi ki ‘Ücretlerinizi vereceğiz’. Abuzer bey de burada. Kendisine soruyorum sendika olarak bastığınız afişlerde ‘Kazandık’ dendi mi, denmedi mi? Dendi. Siz değil. Diğer sendikalar kazandı. Bizler kazandık” dedi. Gündoğar da cevabı ise “Mücadele şekillerimiz farklı olabilir. Bizlerin greve bakış açısıyla sizinki bir olmayabilir” şeklinde oldu.