İğneli Fıçı'da Bakan Çavuşoğlu sürprizi

DİM TV'nin (dimtv.tv) efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'nın dün akşamki canlı yayın konukları olan Alanyalı fahri konsoloslar Metin Atalay (Danimarka), Hilmi Tokuş (İsveç), Nurkan Şaşmaz (Letonya) ve Fatih Akın (Belarus), Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sürpriziyle karşılaştılar.

'HEPSİNİ KUTLUYORUM'

İĞNELİ Fıçı canlı yayınına telefonla bağlanan Bakan Çavuşoğlu, Alanya halkını Dim TV ekranlarından selamladı. Bakan Çavuşoğlu, önemlerine dikkat çektiği fahri konsolosları Alanya'nın tanıtımı ve imajına yönelik çalışmaları nedeniyle kutladı, Dim'in ülke gündemi ve Alanya'ya ilişkin sorularını yanıtladı.

'RUHEN HEP ALANYA'DAYIM'

BAKAN Çavuşoğlu "Yoğun diplomatik gündem içerisinde Alanya'yı da asla unutmuyorum. Halen borcumuz çok. Alanya’yı ihmal ettik. Ruhen oradayız ama bir süredir fiziken gelemedik. İnşallah telafi edeceğiz. Pazartesi günü üniversitelerimizde toplantılara katılmak üzere Alanya’da olacağım" dedi.

KİM NE DEDİ?

METİN ATALAY: Şehir büyüyor, büyüdükçe trafik karışıyor. Gürültü giderek artıyor. Gece yarısı bangır bangır müzik yapan mekanlar var. Dim Medya'nın gündeme getirdiği gibi havai fişeklerin ardı ardına patladığı bir şehir Alanya. Sadece Danimarkalılar değil, herkes şikayetçi ve rahatsız.

HİLMİ TOKUŞ: En büyük eksikliğimiz tanıtım. Çağa ayak uydurmamız şart. Yanısıra spor turizmi çok önemli. Spor organizasyonlarını çoğaltmamız lazım.

NURKAN ŞAŞMAZ: Bir karmaşa var şehirde. Trafikte düzen yok. Gürültü var. Kaldırım işgalleri, develer, burası Afrika değil.

FATİH AKIN: Alanya'da düzen yok, temizlikte hassas değiliz. Alanya karanlık bir şehir, ışıklandırma kötü. Turist şehre inmiyor çünkü ulaşım sorunu var, Alanya'da bir markamız yok, şehirde cazibe yok.

'ORTAK BİNA MÜTHİŞ OLUR'

Dim, Kuyularönü Camisi yanında Turizm Müdürlüğü'nün kullandığı binanın fahri konsoloslara tahsis edilmesi önerisinde bulunarak "Girişine 7 ülkenin bayrağı asılsa, farklı dillerde broşürler basılsa, turistlere infolar verilse çok güzel olur" dedi. Fahri konsoloslar "Oradan her turist en az bir kere geçer. Bu bir vizyondur. Dünya şehri olduğumuzu gösterir. Böyle bir şey olursa harika olur" dediler.