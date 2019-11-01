İğneli Fıçı turizmi tartışacak! ‘Fahri Konsolos gözüyle turizme bakış’

ALANYA televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı, 4 Kasım Pazartesi Alanya’daki Fahri Konsolosları konuk ediyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, duayen gazeteci, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in Dim TV’de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu programda bu hafta Danimarka Fahri Konsolosu Metin Atalay, İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ve Belarus Fahri Konsolosu Fatih Akın konuk olacak. Programda konuklar hem Dim’in, hem de canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacaklar. Fahri konsolosların gözüyle Alanya turizmine bakış, özellikle Avrupa’dan bakıldığında Alanya’nın nasıl algılandığı, Alanya’nın turizm sektörü ve tanıtımındaki pozitif ve negatif unsurların masaya yatırılacağı program 4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de canlı olarak ekrana gelecek.