İğneli Fıçı Özel İstanbul’da! Dim’in konuğu Mevlüt Uysal

Haber: Alper KUTAY

DUAYEN gazeteci Mehmet Ali Dim, Mevlüt Uysal’ı Büyükşehir Başkanlık Makamı’ndan canlı olarak yayınlanacak programla Alanyalılarla buluşturacak. 28 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.30’da canlı olarak Dim TV’de (dimtv.tv) yayınlanacak programda Uysal Alanyalı hemşerileriyle de hasret giderecek. Canlı yayın sırasında Alanyalıların sosyal medya üzerinden yöneltecekleri sorularını da yanıtlayacak olan Uysal, önümüzdeki günlerde Alanya’ya vefa borcunu ödemek için kardeşleriyle birlikte doğup büyüdükleri Çıplaklı Mahallesi’nde yapımına başlayacakları 10 dönüm arazi üzerine kurulacak Eğitim Külliyesi’nin detaylarını da ilk kez canlı yayında anlatacak.