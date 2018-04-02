'İğneli Fıçı Nostalji'nin ilk bölümü Dim TV'de başladı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp, sunduğu 'İğneli Fıçı Nostalji' adlı programın ilk bölümü başladı. Dim TV (dimtv.tv) ekranında seyirciyle buluşan program her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelecek. 'İğneli Fıçı Nostalji'nin bu akşamki ilk konuğu, Alanya'da bir döneme damga vurmuş eski Alanya Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan oldu.