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'İğneli Fıçı Nostalji' her Pazartesi Dim TV'de

Her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelecek 'İğneli Fıçı Nostalji'nin bu akşamki ilk konuğu eski Alanya Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan olacak

'İğneli Fıçı Nostalji' her Pazartesi Dim TV'de

Her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelecek 'İğneli Fıçı Nostalji'nin bu akşamki ilk konuğu eski Alanya Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan olacak

01 Nisan 2018 Pazar 20:50
'İğneli Fıçı Nostalji' her Pazartesi Dim TV'de
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp, sunacağı 'İğneli Fıçı Nostalji' adlı program, ilk bölümüyle yarın akşam Dim TV (dimtv.tv) ekranında olacak. Her pazartesi saat 19.30'da ekrana gelecek 'İğneli Fıçı Nostalji'nin bu akşamki ilk konuğu eski Alanya Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan olacak. Sakın kaçırmayın.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz AydoğanPazartesiMehmet Ali Dimİğneli Fıçı Nostalji
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