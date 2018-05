İğneli Fıçı Nostalji'de konuk Haşim Yetkin oldu

Toygar DİM

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp, sunduğu 'İğneli Fıçı Nostalji' adlı programın dün akşamki konuğu Alanya'da herkesin 'Haşim Hoca' olarak tanıdığı, emekli öğretmen, araştırmacı-yazar ve fotoğraf sanatçısı Haşim Yetkin oldu. Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtlayan Yetkin, siyaset yaptığı yıllara ilişkin ilginç anılarını da paylaştı. İşte 'İğneli Fıçı Nostalji'nin dün akşamki bölümünde Yetkin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

‘ALANYA’NIN HAŞİM HOCASI OLARAK KALMAK İSTEDİM’

"Siyasete girmemi eşim dahi istemedi. Sen Alanya’nın ‘Haşim Hocası’ olarak kal dedi. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikaye anlatabilirim. Uzun bir deniz yolculuğunda bütün yolcular yunus balıklarını görüp merakla bakıyorlar. Güzel bir kadın denize düşüyor ve kaptanı bir telaş alıyor. Atlayın denize, kadını kurtarın diyor ve kimse atlamıyor. O arada sakalı göbeğine kadar inmiş birisi atlıyor ve kadını kurtarıyor. Yukarıya çıktığı zaman kaptan ‘Beyefendi adınız soyadınız ne?’ diyor. Teşekkür edeceğim, onun için sordum diyor. Adam ise ‘Teşekkürü geçtim, beni denize kim attı?’ diyor.”

Yani beni de siyasete attılar. Bakınız tüm siyasetçiler para harcar, takım elbise alır. Benim elbisem dahi yoktu. Partililerden birisi kıyafet getirip, bunları giy dedi. Tüm masrafların benden, buradan aday olacaksın dedi. Biz Alanya’ya ne gerekiyorsa yaptık. Alanya için alınan kararlar oy birliği ile alındı. Ben Alanya’nın Haşim Hocası olarak kalmak istedim. Ama siyaset böyle bir şey. Bu olaylardan sonra siyasetle uğraşmadım.

‘ÖĞRENCİLERİMİN YÜZDE 80’İ ÜNİVERSİTEYİ OKUDU’

Öğretmenlik yaparken Karadeniz’de, Akdam’da ve Alanya’da mezun ettiğim kişilerin yüzde sekseni üniversite mezunu. Benim mezun ettiğim 7-8 tane tıp doktoru var. Müzik derslerimiz çok güzel geçerdi. "Doktorum" diye hitap ettiğim öğrencim doktor oldu. Akdam İlkokulu'nu ilk açan benim ve Akdam’dan Alanya’ya 4 öğrenci getirdim. Ve o 4 öğrenciye kayınvalidem baktı.

‘OTELLERDE NEDEN ALANYA YEMEKLERİ YOK?’

Alanya Yemekleri kitabını ilk ben yayınladım. Alanya Belediyesi’ne, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’ne (AGC) kitabımı dağıttıkları için teşekkür ederim. Alanya’ya lüks oteller açıldı. Ama o otellerde Alanya’ya özel yemekler yok. Neden yapmıyorsunuz dediğim zaman "Alanya’nın yemekleri çok yağlı" cevabını alıyorum.

‘ESKİDEN İNSANLAR LAKAPLARIYLA BİRBİRLERİNİ TANIRDI’

Eskiler şöyle derdi: ‘Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar’. Ama şimdi o eskiyi arıyoruz. Eski Alanya nerede? Belki Alanya’yı bizden çok seven vardır. Ama artık düğünlerde, taziyelerde bile zor bir araya geliyoruz. Yaptığım araştırmalarda eskiden Alanya’da herkes birbirini tanırdı. Lakaplar vardı. Lakaplarla herkes birbirini bilirdi. Bu geleneği şu an göremiyorum.

‘30. YILDA REKORLAR KİTABINA GİRMEK İSTİYORUM’

Alanya Yarışıyor adında, 17 yıl süren bir program yaptım. 29 yıl süren ve hala da devam eden ‘Sağlıklı yaşam yürüyüşü’ de var. 30. senede rekorlar kitabına girmek istiyorum. Yürüyüşe başladığım kişi sayısı 13-14 kişiydi. Tabi sonra bin 500 kişiye ulaştık. Maalesef bugün gençler yürümüyor."