İğneli Fıçı'da esnaf konuşulacak: Demir, Yenialp ve Değirmenci konuk olacak
Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı, 11 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana geliyor
GÜNCEL 10.11.2019, 13:21 10.11.2019, 13:31
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu programda esnafın durumu, sorunları ve çözüm yolları masaya yatırılacak. Canlı olarak ekrana gelecek programa Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp konuk olacak. İzleyicilerden gelecek olan sorulara da yanıt verecek olan oda başkanları, Alanya esnafının içine düştüğü çıkmazdan kurtuluş reçetelerini de verecek.
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|10
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|17
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|12
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|15
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|23
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|17
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|15
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