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İflas eden hava yolu şirketi, borçlarını kalpli çikolatayla ödeyecek

İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait malzemeler, açık artırmayla satışa sunuldu

İflas eden hava yolu şirketi, borçlarını kalpli çikolatayla ödeyecek

İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait malzemeler, açık artırmayla satışa sunuldu

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:44
İflas eden hava yolu şirketi, borçlarını kalpli çikolatayla ödeyecek
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İFLAS eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait malzemeler, açık artırmayla satışa sunuldu. Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesinde gerçekleşecek satışa, katılım için şimdiye kadar yaklaşık 45 bin kişi başvurdu.

UÇAKLAR HARİÇ HER ŞEY SATIŞA ÇIKARILDI

Bugün başlayan satış işleminde Air Berlin'e ait uçaklar hariç her şey bulunuyor. Şirkete ait 2 binden fazla battaniye ve yastık, 1 avroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, servis arabaları, business class yemek takımları, çocuk oyuncakları, yolcu koltukları ve model uçaklar da açık artırmaya çıkarıldı.

LOGOLU ÇİKOLATALAR DAHİ SATIŞTA

Air Berlin'in kalpli çikolataları da 2 ve 4 kiloluk paket halinde açık artırmayla satılacak. 1 ton için şimdiden teklif verildiği belirtildi.

1 Şubat'a kadar devam edecek açık artırma sonucunda elde edilecek gelirle şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesi bekleniyor.

 Almanya'nın ikinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin, Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkarmıştı.

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