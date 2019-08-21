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İETT'den gece seferleri duyurusu

İETT, "yolcuların isteği üzerine" 24 saat hizmet veren gece hatlarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

GÜNCEL 21.08.2019, 18:43 Enes Subaşı
İETT'den gece seferleri duyurusu
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İETT, gece seferleriyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, 'yolcuların isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlanabilmesi için hizmet veren gece hatlarının listesi' yayınlandı.

Listeye göre gece saatlerinde 15'i İstanbul Havalimanı'na olmak üzere toplam 28 hatta sefer düzenleniyor.

İstanbul'da metro sabah 06.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 24 saat hizmet veren metrobüs seferleri ise 01.00 ile 05:30 saatleri arasında 30 dakika veya 1 saat aralıklarla yapılıyor. İBB'nin duyurusu şu şekilde:

#İETT #gece seferleri
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