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İdris Aksu için Lumos Hotel’de taziye

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Toros Residence İnşaat ve Lumos Hotel'in ortağı olan tanınmış müteahhit İdris Aksu’nun taziyesi, bugün başlayıp Cuma gününe kadar Kargıcak’ta Lumos Hotel’de olacak

İdris Aksu için Lumos Hotel’de taziye

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Toros Residence İnşaat ve Lumos Hotel'in ortağı olan tanınmış müteahhit İdris Aksu’nun taziyesi, bugün başlayıp Cuma gününe kadar Kargıcak’ta Lumos Hotel’de olacak

11 Nisan 2018 Çarşamba 11:18
İdris Aksu için Lumos Hotel’de taziye
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ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Toros Residence İnşaat ve Lumos Hotel'in ortağı olan tanınmış müteahhit İdris Aksu, geçtiğimiz günlerde 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Böbreklerinde başlayan ve zamanla iç organlarına yayılan kanser nedeniyle uzun süredir Ankara’da tedavi gören Aksu,tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Merhum İdris Aksu’nun taziyesi, bugün başlayıp Cuma gününe kadar Kargıcak’ta Lumos Hotel’de olacak. Aksu için Cuma günü, Cuma namazından sonra  Lumos Hotel’de haftalık yemek verileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
Toros ResidenceLumos Hotel
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