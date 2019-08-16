İddia: Ahmet Davutoğlu ve Süleyman Soylu aynı çatı altında buluştu

DAVUTOĞLU'NUN eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Bolu Abant’a Kurban Bayramı için tatile geldiği öğrenildi. Odatv’nin haberine göre, dün Bolu’da bulunan Soylu ile Davutoğlu aynı otelde kaldı. Haberde iki ismin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin teyit edilemediği belirtildi. İki ismin aynı yerde bulunması "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davutoğlu’na bir mesaj ilettiği" şeklinde yorumlandı.

Bolu’da yerel haberler yapan bolugundem.com sitesi de “Tesadüfün bu kadarı” başlığıyla hazırladığı haberde "Yeni partinin ekim ayında kurulacağı iddiaları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken tatile gelen Davutoğlu’nun Abant’ta bulunduğu sıralarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Abant’ta çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması akıllarda soru işareti bıraktı” ifadeleri kullanıldı.

Bolu Gündem’in haberinde ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan’ın da geçen aylarda Abant’ta bir dizi görüşmeler yürüttüğü iddiası yer aldı.