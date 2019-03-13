İcra müdür yardımcılığı sınav ücreti belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcılığı sınavı için duyuru yayımladı. İcra müdür yardımcılığı sınav ücreti 225 TL oldu.

İcra müdür yardımcılığı sınav ücreti belli oldu
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı sitesinden icra müdür yardımcılığı sınavı için duyuru yayımladı. Sınav,04 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara'da yapılacak.
Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 225 TL’yi 01-12 Nisan 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında ; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine yatırıcak. Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklar. e-Başvuru yapmayanlar ücretlerini yatırmış olsalar da sınava alınmayacaklar.
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 25 Nisan 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Adaylar yine aynı adresten 31 Mayıs'ta  sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecekler. 
Sınavda Türkçe (10)i Matematik (10) , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10),Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) olmak üzere toplam 50 soru sorulacak. 

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