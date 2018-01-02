İçmen yeni yıla Osman Çavuşoğlu ile girdi

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, ekibiyle birlikte yeni yılın ilk dakikalarına Osman Çavuşoğlu'nun elini öperek girdiler. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası, kapanan Türkler Belediyesi'nin eski başkanlarından olan Osman Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek yeni yıla başladıklarını söyleyen İçmen'e ayrıca Çavuşoğlu'nun torunu Okan Çavuşoğlu da eşlik etti. İçmen ve ekibi, Osman Çavuşoğlu'nun anılarını dinleyerek bol bol siyasi nasihat de aldılar.
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