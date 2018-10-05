İçmen'den Örnek Davranış

ALANYA'DA yaşayan engelli vatandaş Aşkın Ölmez'in protez bacak ihtiyacı geçtiğimiz günlerde sosyal medya da geniş yankı bulmuştu. Protez Bacak konusunda yardım isteyen Ölmez'e Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen'den destek sözü gelmişti. İçmen bugün örnek bir davranışa imza atarak verdiği sözü yerine getirdi. Engelli vatandaş ile buluşan İçmen protez bacak ihtiyacını temin etti. İçmen'in davranışı karşısında oldukça mutlu olan Ölmez, sosyal medyadan kendisine destek verenlere ve Başkan Yılmaz İçmen'e teşekkür etti.

Yılmaz İçmen'in örnek davranışı vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 19:11