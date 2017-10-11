Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104606
ALTIN
151.823
DOLAR
3.6581
STERLİN
4.8289
EURO
4.3301
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!
İnsanlar neden öpüşür?
banner468

İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde içme suyu kanalında çalışan iki kişi göçük altında kaldı. Göçük altında kalanlardan biri köyün muhtarı

İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde içme suyu kanalında çalışan iki kişi göçük altında kaldı. Göçük altında kalanlardan biri köyün muhtarı

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:48
İçme suyu kanalında göçük: Muhtar ve köylü toprak altında kaldı
banner404

YOZGAT'IN Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, içme suyu kanalında çalışan 1'i muhtar 2 kişi göçük altında kaldı.
SU ŞEBEKESİ İÇİN ÇALIŞIYORLARDI

Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile  Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı, toprak altında kaldı.

KÖYLÜLER AFAD'DAN YARDIM İSTEDİ

Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YozgatGöçükAkdağmadeniAli BektaşJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen: Madem otele kadın atıyordu...
Rıdvan Dilmen: Madem otele kadın atıyordu...
Fatih Portakal, Eşkıya'ya kafa tuttu
Fatih Portakal, Eşkıya'ya kafa tuttu
Meyve ve sebzede yeni standart! Artık etiket yapıştırılmayacak
Meyve ve sebzede yeni standart! Artık etiket yapıştırılmayacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim