İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Bugün başladı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle bugünden itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Bugün başladı...
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu 81 İl  Valiliği’ne "Yaya Önceliği/ Güvenliği" genelgesi gönderdi.Genelgede,  2018'de ülke genelinde, kaza yerinde 495, kaza sonrası 30  günlük süreçte hastanede 992 olmak üzere toplam bin 487 yayanın trafik kazası  sonucu hayatını kaybettiği, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık yüzde  17’sinin yayaya çarpma şeklinde yaşandığı, trafik kazalarında hayatını  kaybedenlerin ise yüzde 22,3'ünü yayaların oluşturduğu ifade edildi.
Genelgede, Karayolları Trafik Kanunu’una göre sürücülerin "Görevli bir  kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla  belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken  yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk  geçiş hakkını verme" yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.
 
2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı"  ilan edildiğine dikkat çekilen  genelgede, sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini  daha üst düzeye çıkararak yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını  vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerinde öncelik arz eden noktalara "Önce  Yaya" ikonlarının çizdirilmesi yönünde valiliklerin talimatlandırıldığı  belirtildi.
 
 Valiliklerden istenenler
 
Genelgede, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunda  "yaya önceliği" algısının güçlendirilerek yaya kazalarının azaltılması ve yaya  güvenliğinin sağlanması için yapılması istenilen çalışmalar şöyle sıralandı:
 
"Eksik ve yenilenmesi gereken işaretlemeler tamamlanacak ışıklı ve  trafik görevlisi bulunan kavşaklarda yayaların ışık ve görevlinin talimatına göre  hareket etmesi gerektiği vurgulanacak.
 
Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilerek  standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması  için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordine sağlanacak.
 
Sürücülerin bu geçitlere yaklaşırken dikkatlerini çekmek amacıyla  'önce yaya' ikonlarının yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak  tüm geçitlere uygulanması sağlanacak.
 
Yaya/okul geçitlerinde aylık çalışma programlarında her ekip için  görevlendirme yapılarak 'sürekli, etkin ve yoğun" şekilde denetimler  gerçekleştirilecek.
 
Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, cep telefonu  denetimler artacak. Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden  olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyecek.
 
Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine /  farkedilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında  denetimler artırılacak.
 
'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluşturulan 'Yaşam Tüneli'  bulunan alanlarda sürücülere/yolculara emniyet kemeri kullanımının gerekliliği,  cep telefonunun dikkat üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir  hızının insan yaşamı üzerine değiştirilemez etkisi ve 'yaya önceliği/güvenliği'  konularında bilgilendirme faaliyeti yürütülecek.
 
Tüm kolluk birimleri sorumlu olacak
 
Genelgeye göre, trafik kazalarının ve can kayıplarının artmasına neden  olan kural ihlallerinin tespitinde etkin şekilde görev yapan tüm kolluk  personeli, yaya güvenliğinin sağlanması konusunda da "seferberlik ruhuyla" görev  yapacak.
 
Bu kapsamda, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan  ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile  yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralarda durarak yayalara  ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı"  düzenlenecek.
 
Diğer ihlallerin yanı sıra yaya önceliğine ilişkin denetimler, 1 Mayıs  2019 tarihinden başlayarak yıl boyunca özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri  başta olmak üzere, tüm birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin  katılımıyla yapılacak.
 
Yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak amacıyla  bilgilendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve  örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel ve sosyal medyada paylaşılacak.
 
"Önce Yaya" görselleri temmuza kadar tamamlanacak
 
Yaya önceliğine vurgu yapan, farkındalığı artırmaya yönelik  çalışmaların mayıs ve haziran aylarında da kararlılıkla sürdürülerek, karayolu  üzerine çizilen "Önce Yaya" ikonlarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması  için ilgi  mülki idare amirleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

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