İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alanya’da!

DAHA önce Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in seçim ofisini ziyaret ederek Alanya halkına hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci kez Alanya'ya geldi. Soylu Mülkiye Teftiş Kurulu 2019 Yılı İnceleme Araştırma Semineri kapanışına katılıyor.

ANTALYA'DA BSCF YILLIK LİDERLER TOPLANTISINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu (BSCF) Yıllık Liderler Toplantısına katıldı. Antalya'da düzenlenen toplantıya Soylu'nun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, dünyanın güvenlik parametreleri üzerinden yeni bir yön arayışı içinde olduğu bu dönemde Karadeniz'e kıyı ülkelerin, buradaki fırsatları ve tehditleri birlikte yönetmesinin önemli olduğunu belirtti. Karadeniz'in Türkiye'nin temasta olduğu bölgelerin ve denizlerin en huzurlu, en istikrarlı ve en az problemli olduğunu aktaran Soylu, "Ülkemizin Ege ve Akdeniz'de göçmen kaçakçılığına verdiği mücadeleyi hepiniz biliyorsunuz. 2017'de Karadeniz'i de bir göç yolu haline getirmeye çalıştılar. Türk Sahil Teşkilatı olarak zamanda aldığımız tedbirler ve Romanya ve Bulgaristan makamlarının ortaya koyduğu işbirliği sayesinde kısa zamanda bu yolu kapattık. Karadeniz'de 27 Kasım 2017 den bu yana herhangi bir düzensiz göç olayını yaşamadık. Elbette ki bu tehlike hala geçmiş değil. Karadeniz güvensiz olursa Asya'nın da Avrupa'nın da güven içerisinde olması mümkün değildir. Bu noktadan hareketle Karadeniz'in güvenliğinin ve gelişmesinin bu 6 sahil devlet tarafından sağlanabileceği, buraya ait olmayan iradelerin süreçlere dahil olmamaları gerektiğinin altını çiziyorum" ifadelerine yer verdi.



"Tabutları uğurlamakla büyüdük"

Türkiye'nin terörle, düzensiz göçle, özellikle organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ile karada ve denizde mücadele verdiğini dile getiren Soylu, "Bu başlıkların hiçbirisi kendi iç dinamiklerimizin ürettiği problemler değildir. Yıllardır mücadele ettiğimiz PKK terörünün de en başından itibaren dışarıdan lojistik ve stratejik destek aldığı gerçektir. Ülke olarak çok bedeller ödedik, çok acılar çektik ancak Türkiye olarak bu mücadelemizin her adımında hem etik hem de samimi olduk. Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin küresel güç mücadelesinde maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik. Bugün gelinen noktada karşımızda 258 milyon göçmen, 70.8 milyon zorla yerinden edilmiş mülteci, yıllık 1.3 trilyon dolarlık küresel savunma harcaması, uyuşturucu kullanımından sadece 2017'de yaklaşık 585 bin kişinin hayatını kaybettiği bir tablo var, bu dünya tablosu bize yakışıyor mu" şeklinde konuştu.



Soylu ayrıca, "Ay yıldızlı bayrağımıza sarılan tabutları uğurlamakla büyüdük, kaç yıl daha sürecek" dedi.



"Cezaevlerinde bin 500 DEAŞ'lı var"

Türkiye'nin DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ülke olduğunu söyleyen Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin 69 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini ve bölgenin temizlendiğini aktardı. Soylu, "Şu anda bizim cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ ve El Kaideli var. Türkiye DEAŞ'la mücadeleyi dünyadaki hiçbir ülkenin yapmadığı kadar güçlü bir şekilde yapmıştır. Rakka'da DEAŞ'lılarla karşı karşıya gelmeye çalışan PYD ne yaptı onlarla anlaştı, el sıkıştı. Onların Afganistan, Pakistan, Ürdün, Lübnan ve Libya'ya geçmelerine sebebiyet verdi, becerebilen de Avrupa'ya gitsin dedi. DEAŞ'la mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatı ile PYD, şimdi DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bu kadar devletler ne işe yarar, bu kadar askerler neden var? Bir terör örgütünü diğer bir terör örgütüyle kontrol edebilmek için mi? Avrupa akıl tutulmuşcasına bir terör örgütünün peşinden gitmektedir" diye konuştu.



Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Soylu, "Avrupa ayağa kalktı burada sivilleri öldürüyorsunuz diyor. Bir tek sivil göstersinler. Koskoca Avrupa terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Amerika'dan da Batı'dan da büyük Allah var. Kim desteklerse desteklesin, ne yaparlarsa yapsınlar biz bunlara nasıl müsaade ederiz, buna ev sahipliği yapılmasına nasıl müsaade ederiz. Biz NATO'da müttefikiz, müttefiklerimiz bizi değil terör örgütlerini tercih ediyor, bunun için de DEAŞ'ı bahane ediyor. Bunu ilkokul mantığı ile bile çözemeyenler ile nasıl yol yürünecek, nasıl izah edilecek büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

Soylu, terör örgütlerine teslim olacak bir Türkiye olmadığının da altını çizdi.