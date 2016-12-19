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İçişleri: 7 terörist öldü, 924 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş ve Kayseri saldırılarıyla sarsıldığımız son bir haftadaki terör operasyonları için açıklama yaptı. Açıklamada bu süreçte 213 operasyon gerçekleştirildiği,7 teröristin etkisiz hale getirildiğini 924 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu

İçişleri: 7 terörist öldü, 924 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş ve Kayseri saldırılarıyla sarsıldığımız son bir haftadaki terör operasyonları için açıklama yaptı. Açıklamada bu süreçte 213 operasyon gerçekleştirildiği,7 teröristin etkisiz hale getirildiğini 924 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu

19 Aralık 2016 Pazartesi 10:29
İçişleri: 7 terörist öldü, 924 gözaltı var
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; 12-19 Aralık Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 213 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 2’si ölü, 1’i yaralı, 4’ü sağ olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 924 kişi gözaltına alındı.
Yürütülen operasyonlar sonucunda; teröristler tarafından kullanılan 24 sığınak ve barınak, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilirken, 700 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 5 el bombası, 29’u kalaşnikov olmak üzere çeşitli çaplarda 53 silah ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 7 milyon 18 bin 920 Türk Lirası olan; 89 kilo eroin, 806 kilo esrar, 30 kilo afyon sakızı, 22 bin 76 uyuşturucu hap, 1 kilo bonzai, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 10 milyon 275 bin 774 Türk Lirası olan; 1 milyon 461 bin 862 kaçak sigara, 10 bin 474 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda 273 kişi gözaltına alındı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE 19 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 163’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere 2 bin 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 53 organizatör yakalanıp, gözaltına alınırken, 19’u tutuklandı.
5 IŞİD’Lİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ayrıca yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; 88 IŞİD mensubunun gözaltına alındığı, bunlardan 5’inin tutuklandığı belirtildi.
 
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İçişleri: 7 Terörist öldü924 Gözaltı Varİçişleri Bakanlığı Beşiktaş
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