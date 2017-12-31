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İçinden çıkan şoke etti! Tam üçüz bebek ağırlığında

Kayseri'de bir kadının karnından yaklaşık 9 kilogram ağırlığında kitle alındı

İçinden çıkan şoke etti! Tam üçüz bebek ağırlığında

Kayseri'de bir kadının karnından yaklaşık 9 kilogram ağırlığında kitle alındı

31 Aralık 2017 Pazar 13:40
İçinden çıkan şoke etti! Tam üçüz bebek ağırlığında
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KAYSERİ'DE bir kadının karnından yaklaşık 9 kilogram ağırlığında kitle alındı. Ne yaparsa kilo veremeyen Hamdiye Koçer, karnındaki şişkinliğin sertliğinden şüphelenerek hastaneye gitti. Kendisinden ultrason ve MR testi istenen Koçer'de hacmi bir hayli büyük yumurtalık kisti tespit edildi. Yapılan ameliyatlar kitleden kurtulan Koçer, "Ben hep kilo olarak biliyordum ama kilo değilmiş, 89 kiloya kadar çıktım. 8 buçuk kilo kadar kitle alındı. Şimdi kilo da vermiş oldum" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Magnet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ise, kadınlarda bu tür yumurtalık kistlerine rastlanabileceğini, erken önlem almak için yıllık kadın doğum muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Öner, "Hastamızı ilk gördüğümüzde gebe gibiydi ama aslında karnında büyük bir kitle vardı. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tür durumlarda hastalarımıza iki önerimiz var; birincisi yıllık muayene. Çünkü erken tanı bu tür hastalıklarda hem doğru teşhis koymamızı hem de hastalarımızın erken tedavi olmasını sağlıyor. İkincisi de ameliyat sırasında frozen çalışılması. Frozen; ameliyat sırasında kitlenin patolojiye gönderilmesi ve patolojinin de bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu tespit etmesidir. Biz de patolojiden gelen sonuca göre ameliyatı şekillendiririz. Eğer kötü huylu derse kalan tüm kitleyi çıkarırız, iyi huylu denilirse de yalnızca kitleyi çıkarırız" diye konuştu.

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