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'İçerde' dizisi için sürpriz karar!

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral'ın başrol oynadığı 'İçerde' dizisinin beyazcam ömrü belli oldu

'İçerde' dizisi için sürpriz karar!

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral'ın başrol oynadığı 'İçerde' dizisinin beyazcam ömrü belli oldu

03 Ekim 2016 Pazartesi 11:29
'İçerde' dizisi için sürpriz karar!
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YAYIN hayatına yeni başlamasına rağmen reyting listelerinde başarılı sonuçlar alan dizinin, sadece bir sezon yayımlanacağı öğrenildi. 

SENEYE FiNAL YAPACAK 
İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut'un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizinin, ikinci sezonu seyirciyle buluşmayacak. Yapım şirketi bir sezonluk anlaşma yaptı. Reyting başarısını tadında bırakmak isteyen yapımın, seneye final yapacağı öğrenildi. (Akşam) 
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Son Güncelleme: 03.10.2016 12:07
Anahtar Kelimeler:
İçerde Dizisi Için Sürpriz Karar!Çağatay UlusoyAras Bulut İynemliBensu Soral
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