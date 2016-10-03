'İçerde' dizisi için sürpriz karar!

YAYIN hayatına yeni başlamasına rağmen reyting listelerinde başarılı sonuçlar alan dizinin, sadece bir sezon yayımlanacağı öğrenildi.



SENEYE FiNAL YAPACAK

İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut'un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizinin, ikinci sezonu seyirciyle buluşmayacak. Yapım şirketi bir sezonluk anlaşma yaptı. Reyting başarısını tadında bırakmak isteyen yapımın, seneye final yapacağı öğrenildi. (Akşam)

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