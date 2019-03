İç mimarlara kamuda kadro geliyor

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi kuruluşunun 10'uncu yıldönümü Hotel Su'da düzenlenen gala yemeğiyle kutladı. Geceye Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, İç Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı İlker Biner, oda üyeleri ve yakınları katıldı. Gecede meslekte 10, 20, 30 ve 40'ncı yılını dolduran toplam 67 iç mimara plaket verildi.

Gala yemeği öncesinde konuşan İç Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı İlker Biner iç mimarlığın sorunlarına ve örgütlenmenin önemi dikkati çekti. Biner, "Eğitimde meslek-endüstri bütünleşmesini sağlayacak tüm düzenleme ve gelişimlere olanak sağlamak gerekir. Farklı ihtisaslaşmalara sahip meslek insanlarının birbirinin yetki ve yeteneklerine inanarak güç birliğine yönelmeleri en doğru yol olacaktır. Her ne kadar hak ettiği statüye erişemese de bütün bu ihtiyaçların bilinci içerisinde, mesleğinin haklarını korumak adına örgütlenmeye önem veren İç Mimarlar Odası, Antalya'da 2009 yılında örgütlenmeye başlamıştır. Bizden sonra yetişen meslektaşlarımıza, 2009 yılında büyük fedakarlıklarla kurduğumuz ve bugüne kadar olgunlaştırdığımız bu çınarın gölgesini büyüterek yaşatması en büyük arzu ve dileğimdir" dedi.

KAMUDA İÇ MİMARLARA KADRO

Dünyanın en keyifli mesleğini yaptıklarını söyleyen İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ise İç Mimarlar Odası 43'üncü yılında büyümeye devam ettiğini söyledi. İnsan yaşamının olduğu her yerde iç mimarların var olduğunu belirten Kaymak, "Biz yaşamın olduğu her yeri güzelleştiren, ona değerler katan bir meslek grubuyuz. Son 3 yılda mesleğimiz için ciddi adımlar atıldı, ciddi kararlar alındı. Ülkemiz adına ve mesleğimiz adına çok sevindirici haberleri duymak yakın. En büyük sorunlardan birisi, kamuda iç mimar istihdamı ve kadroydu. 2 ay gibi bir zaman zarfında bu problemimiz hal olacak. Artık iç mimarlık, mimarlık bünyesi adı altında değil, norm kadro olarak teknik hizmet şartnamesinde geçecek. Kamu yapıları ve kamuoyunun kullandığı yapılarda iç mimari proje zorunluluğu ve kontrolörlüğü konusunda ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

KIRCAMİ'DE TAPU DAĞITIM AŞAMASINDA

İç Mimarlar Odası'nın 10'uncu yılını kutlayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da "Dış mekanlardan çok iç mekanların daha önemli olduğu olduğunu, bu bağlamda iç mimarların değerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerden daha demokratik bir toplum için, daha estetik duygusu yüksek, daha dayanışma içerisinde, daha çok paylaşan, bir kimlikte buluşma yeteneği daha yüksek bir kent için yüksek katkılar alıyoruz. Çok olağanüstü bir engel veya mahkeme kararı bizi engellemez ise yüz 32 bin komşumuz şehrimizin bir bölgesine önümüzdeki yıllarda yerleşecek. 5 yıldır mücadelesini verdiğimiz Kırcami İmar Planı'nın uygulamaları sonuçlanmış, tapu dağıtım aşamasına gelmiş gözüküyor. Kırcami'de düşük yoğunluklu, yeşili bol bir kent yapmayı hedefliyoruz" dedi.