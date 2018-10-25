İç mimarlara af çağrısı

İÇ Mimar ve Çevre Tasarımcısı, İç Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Gökhan Sipahioğlu, odanın başlatmış olduğu 'af' kampanyası hakkında bilgiler vererek, mesleğini icra etmek isteyen veya kaçak olarak faaliyet gösteren iç mimarlara seslendi. Mesleği icra eden iç mimarların gelecekte herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için oda kaydının mutlaka olması gerektiğini ifade eden Sipahioğlu, "Serbest iç mimarlık faaliyeti yürütecek meslektaşlarımızın İç Mimarlar Odası'na kaydolması anayasal bir zorunluluktur. Yani oda kaydı olmayan ünvan kazanmış olamaz. İlerleyen dönemlerde hukuki bir sorunla karşı karşıya kalındığında, mahkemelerin soracağı ilk soru oda kaydı olacaktır ve faaliyetlerin yasal zeminde icra edilip, edilmediği olacaktır. Hem kamuoyunda hem de meslektaşlarımızın menfaatine olan bu af sürecinin değerlendirilmesi adına genel merkezimizin nezdinde bir çalışma başlatılmıştır. 1 Ekim-31 Aralık 2018 tarihleri arasında aftan faydalanan, odaya üye olan kişiler, mezuniyetlerinden bu yana ödemek zorunda oldukları aidatlardan da muaf olacak" dedi.