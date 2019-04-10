İbrahim Kalın'dan sözde Ermeni soykırımı önergesine kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı

İbrahim Kalın'dan sözde Ermeni soykırımı önergesine kınama
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TWİTTER'DAN açıklama yapan Kalın'ın açıklaması şöyle:
 
"İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz."
 

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