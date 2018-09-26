İbrahim Aydın'ın amca acısı

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın amcası, eski milletvekillerinden Adil Aydın’ın abisi, Bilal Aydın hayatını kaybetti. 

İbrahim Aydın'ın amca acısı
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AK PARTİ Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın amcası Manavgat’ın ilk müftülerinden Ali Aydın’ın oğlu Bilal Aydın, bugün sabah Manavgat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilal Aydın İkindi Namazının ardından Bayır Mezarlığında toprağa verilecek. 81 Yaşında hayata gözlerini yuman Bilal Aydın’ın uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı, 3 ay önce kanser teşhisi konduğu, son 3 haftada ise hastalığının tamamen ilerlediği bildirildi. Uzun yıllar Şelale Mahallesinde Bakkallık yapan ve Manavgat halkının Bakkal Bilal olarak tanıdığı Bilal Aydın, 3 erkek 2 kız olmak üzere 5 çocuk babasıydı. 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 12:32
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