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İBB'nin rögar kapaklarında "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyada İBB'ye ait rögar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Dolaşıma sokulan ve tepki çeken iddia üzerine yapılan araştırmada rögar kapaklarının üzerinde "Allah" yazmadığı, üretici firmanın baş harflerinin kısaltılmasının yer aldığı anlaşıldı

GÜNCEL 15.12.2019, 13:38 15.12.2019, 13:47
İBB'nin rögar kapaklarında "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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SOSYAL medyada paylaşılan bir gönderide, İSKİ'ye ait rögar kapaklarından birinde "Allah" yazdığı iddia edildi. Twitter'da 8 Kasım 2019'da paylaşılan gönderi, şimdiye kadar yaklaşık bin retweet ve 2 bin beğeni aldı.

İddiayı Facebook'ta bir kullanıcı 13 Kasım 2019 tarihinde yeniden dolaşıma soktu ve bu gönderi de 200 kez paylaşıldı.

MELİH GÖKÇEK DE PAYLAŞTI
Aynı iddia 12 Kasım 2019'da Twitter'da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından da paylaşılınca, bazı kullanıcılar kapakların İmamoğlu döneminde yapıldığını iddia eden tweetler attı.

RÖGAR KAPAKLARININ ÜZERİNDE ALLAH YAZMIYOR
Ancak iddia doğru değil. Kanalizasyon hatları üzerindeki rögar kapakları 2006 yılında üretilmiş ve kapağının üstündeki sembol, Mert Döküm isimli üretici firmanın baş harfleriyle tasarlanmış bir amblemden ibaret olduğu anlaşıldı.

KAPAKLARIN İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Teyit'in haberine göre konuyla ilgili detaylı bilgi veren Mert Döküm firmasının yetkilileri, kapakların 2006 yılında bir defaya mahsus üretildiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu ise 23 Haziran 2019'da tekrar edilen seçimlerle göreve gelmişti. Yani kapaklar İmamoğlu döneminde üretilmedi.

TEPKİLER ÜZERİNE ÜRETİM DURDURULDU
Şirket yetkilileri, rögar kapaklarının cıvata başlarına önceki yıllarda Mert Döküm firmasının kısaltması olarak "M D" harfleri konduğunu doğruladı. Firma yetkilileri, gelen tepki ve şikayetler üzerine kapaklarda bu sembolü kullanmayı bıraktıklarını dile getirdi. İddiaların daha önce de gündeme geldiğini söyleyen yetkililer, 2017 yılında konuyu TBMM'ye de taşıdıklarını ve gerekli açıklamaları yaptıklarını belirtti.

#Sosyal medyada İBB
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