İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinden 'eski Türkçe kullanmadığı' için elendi

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarını kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 4 Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıkardı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın “caydırıcı olur” diyerek İBB'nin katılımını uygun bulmadığı ihaleye 4 teklif sunuldu. İhalede sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kaldı. TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede 10 bin TL'lik sermayeye sahip Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale komisyon başkanı, 15 gün içinde tarafları pazarlığa çağıracağını açıklayarak ihaleyi sonlandırdı. İBB bu süre içinde Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teklifine itiraz etti. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken bugün ihalenin yapıldığı, İBB'nin davet bile edilmediği, yazılı olarak elendiklerinin bildirildiği belirtildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı kaydedildi.

ELENME GEREKÇESİ: ESKİ TÜRKÇE KULLANMAMAK

İBB'nin elenme nedenleri arasında şartnameye göre zorunluluk olmadığı halde 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesinin olmaması yer alıyor. Elenme nedenlerinden biri de sözleşmede “müştereken ve müteselsilen” yerine “ortaklaşa ve birlikte” ibaresinin kullanılması.

İMAMOĞLU: MAHKEMEYE GİDİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara tepki göstererek “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:

“Bu akşam üstü saat 17.00 sularında bizim haberdar edilmediğimiz bir toplantıda daha düne kadar İBB’nin 3 bin TL maaş ile bir çalışanı olan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait olan şirkete İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planındaki kullanım alanların ticari faaliyet yapılmamak üzere 350 bin bedelle bizden habersiz, sözüm ona bir bahaneyle bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler.Kınıyorum.”

“GEREKÇE KOMEDİ!”

İmamoğlu, elenme gerekçelerinin de “komik” olduğunu dile getirerek “Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmadığı halde ihaleye giren 4 belediye şirketinin de ayrı ayrı iş deneyim belgesi olmadığı için elenmişiz. Konsorsiyumun tanımı nedir? Konsorsiyum eksiklikler tamamlanması için kurulur. Bahaneye bakar mısınız? Daha dün belediyede 3 bin lira maaşı olan 10 bin sermayeli şirketin deneyimine güvenenler bizim koca Kültür A.Ş'nin deneyimini hafife alıp bahane üretiyorlar. Sormak istiyorum ortaklık sözleşmemizi uygun bulmayan kurul neden 15 gün önce bizim o ihaleye girmemizde hiçbir engel bulmadılar ve bizi bu ihaleye kattılar. 15 günde değişen neydi? Değişeni söyleyeyim mi? Motivasyonunuz. O salonda kim varsa, yukarıya doğru kim varsa kime kadar gidiyorsa 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz. Size bir başka komik sebep daha paylaşacağım bütün İstanbul gülecek. ‘Müşterek ve müteselsilen' yerine ‘ortaklaşa ve birlikte' demişiz. Biri eski Türkçe biri yeni Türkçe. Komediye, bahaneye, motivasyona bakar mısınız? Düştükleri duruma gülersiniz. Ama ne yazık ki bu trajikomik bir durum” dedi.

“DAVET BİLE EDİLMEDİK”

İBB'nin pazarlık aşamasına davet bile edilmemesini “skandal” olarak niteleyerek şunları söyledi:

“Çok yazık, çok ayıp. Büyük bir skandal daha şirketin elemanları orada hazır, haberdar ediliyor, aynı anda bize yazı gönderiliyor.. ‘Biz ihaleyi yaptık işimiz bitti'. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Pazartesi günü İBB’nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul’da ne kadar katılmak isteyen ne kadar avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Bütün hukukçularımız gidecekler 16 milyon insanın hakkını arayacaklar. Bu çok büyük bir mesele. Bu kokuşmuşluğun çok büyük meselesidir. Hakkımı arayacağım beni 16 milyon insan bunun için seçti. 16 milyon insanın malını tek faaliyeti kültür sanat olan alanın tek verileceği yer İBB iken sermayesi 10 bin lira olup daha düne kadar 3 bin lira İBB'den maaş alan, düne kadar bir ailenin fertlerine ait vakfın yöneticisi olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir? Bu motivasyon neyse başka yerlere de sirayet eder. Onun için hakkımızı arayacağız. Haydarpaşa'nın Sirkeci'nin o alanını bu halk müsaade etmediği sürece hiç kimse giremez.”