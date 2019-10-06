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İBB harekete geçti! 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kazaların önüne geçilmesi amacıyla metrobüslere "Erken Uyarı Sistemi" takılacağını bildirdi.

GÜNCEL 06.10.2019, 16:08
İBB harekete geçti! 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu sabah  meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin inceleme başlatıldığı, yeni üzücü  olayların önüne geçilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Metrobüs hattının Halıcıoğlu durağında otobüsün öndeki araca çarpması  sonucu meydana gelen kazada 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirtilen  açıklamada, "Yaralılar, 112 ekiplerince 3'ü Samatya, 4'ü Okmeydanı, 2'si Şişli  Florence Nightingale, 2'si Cerrahpaşa ve 2'si de Şişli Etfal hastanelerine sevk  edildi. Olayla ilgili geniş bir inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  tedavileri devam eden yolcuların sağlık durumunu da yakından takip ediyor."  denildi.
 
İBB'nin, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre kat eden ve bir  milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için ciddi  çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Tüm şoförlere yılda en az bir kez acil durum, yangın, araç fiziki  özellikleri, güvenli sürüş gibi konularda eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra,  17 bin metrekarelik bir arazide hayata geçirilecek Ulaşım Akademisi projesiyle,  şoför eğitimlerinin daha uygun fiziki ortamlarda, daha bilimsel yöntemlerle  yapılması sağlanacak. Bir başka önlem de metrobüs araçlarında 12 yaş ve 1,5  milyon kilometreye gelen otobüslerin filodan çıkarılması. Bu araçların yerine  yeni nesil daha güvenli ve yüksek yolcu kapasiteli araç alımı için çalışmalar  süratle sonuçlandırılacak.
 
İETT verilerine göre; hattaki kaza sayısında da düşüş yaşanıyor. 2016  yılında 804, 2017 yılında 640, 2018 yılında 404 kazanın meydana geldiği hatta  2019 yılında ise 189 kaza oldu. Ayrıca, kazaların daha da azaltılması için  araçlara erken uyarı sistemi takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hız  limitlerini kontrol eden araç takip sistemi, şerit değiştirme uyarı sistemi ve  akıllı fren sistemi gibi önemli görevler üstlenebilen sistem sayesinde daha  güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanıyor."

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