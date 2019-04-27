İBB'de kritik görevlendirme! İmamoğlu'ndan önemli atamalar

31 MART yerel seçimlerinden Ekrem İmamoğlu görevinin 8. gününde 2 bürokrat ve 5 ismi İBB'de farklı görevlere atamasını gerçekleştirdi.

İBB ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ NURİ SAİT YILDIRIM OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bürokrat olarak ilk atadığı isim 1995 yılından bu yana İBB kadrosunda çalışan Nuri Sait Yıldırım 1992 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Yıldırım, 1998 yılından bu yana İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yapıyor. Yıldırım, müfettişliğinin ilk yıllarında İBB Kent Orkestrası Müdürlüğünde 2 yıl müdür yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında ise 2 sene İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı danışmanlığını görevlerini yürüttü. İmamoğlu'nun atamasının ardından 25 Nisan 2019 tarihinde İBB Özel Kalem Müdürü olarak görevine başladı.

NURTEN UĞURSOY İBB YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANI OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun atadığı ikinci bürokrat ise Nurten Uğursoy oldu. Marmara Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezunu olan Uğursoy, 1982 yılında İBB'de çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları arasında arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren ise Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapmakta iken İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atamasının yapılması için onay alındı.İmamoğlu'nun atadığı isimler arasında iki bürokratın yanı sıra beş de danışman yer aldı: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun. Ongun aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın sözcülüğü görevini yürütüyor.