İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokak hayvanları talimatı

KISIRKAYA Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarına ekim ayı sonuna kadar konuyla ilgili manifesto oluşturulması talimatı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

700 dönüm arazi üzerine kurulu İBB'ye ait hayvan barınağındaki birimleri gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı.

Sokak hayvanları meselesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'un sokak hayvanları konusunun birkaç dezavantajı var. Hukuki düzenlemeleri var. İnsanların, toplumun bilinçlendirilmesi konusundaki sorunları var. Sahiplendirme konusundaki süreç yönetimi var. Bizim burada çok aktif bir kampanya yönetmemiz lazım. Özellikle sahiplendirme konusunda. Doğal alanların korunması da önemli. Olay, aslında bütüncül bir mesele" dedi.

Konunun hassasiyetinden dolayı yaşanan yargısız infazlara dikkat çeken İmamoğlu, "Bu konu, sahada bilgi kirliliği üzerinden konuşulmamalı. Yani ne yargısız infaz olmalı ne de bir kusur varsa, giderilmeme konusunda kurum olarak bizlerin inat yapmaması lazım" ifadesini kullandı.