2019 yılının ilk semineri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın talebi doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde fakültenin konferans ve spor salonlarında gerçekleştirildi. "IAAF Çocuk Atletizmi" projesine Alanya’da 68 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. 7-12 yaş grubu çocuklara yaptırılan uygulamalara Atatürk Ortaokulu ile Alman Waldorf Yaşam Okulları'ndan toplam 98 öğrenci katıldı.
IAAF ALKÜ'de yapıldı
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi, 2019 yılının ilk seminerini Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) yaptı. TAF Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi, 2019 yılında da ülkeyi kucaklamaya devam ediyor