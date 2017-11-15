Hz. Muhammed cezaevindeki FETÖ'cü darbecilere sofra kurmuş

FETÖ lideri Fethullah Gülen internet sayfasında 13 Kasım’da yayımlanan videosunda, cezaevindeki militanlarına talimat verdi. Cezaevindeki FETÖ’cülerin rüyasına Peygamber Hz. Muhammed’in girdiğini söyleyen FETÖ lideri Gülen, Türkiye’de cezaevinde olan FETÖ’cülerin kendisine yolladıklarını iddia ettiği mektuptan söz etti.

“Bugün de beni ağlatan bir şey oldu; bir kardeşimiz orada gördüğü bir rüyayı hemen yazmış, bir arkadaşımıza dikte etmiş; o da getirdi, bana okudu” diyen FETÖ lideri, örgüt üyelerine talimat verdi. “O türlü tazyikler altında, sarsılmasınlar diye geliyor” diyerek cezaevindeki FETÖ’cü militanlarına talimat veren Gülen, “Sen bizim ile beraber olduktan sonra, ömür boyu olsa katlanırız ona!..” ifadelerini kullanarak militanlarına konuşmamaları mesajını verdi.

FETÖ’CÜLERE MESAJ VERİP, TEHDİT ETTİ

Militanlarına talimat vermek için İslam peygamberi Hz. Muhammed’i kullanmaktan dahi çekinmeyen FETÖ lideri Gülen, Hz. Muhammed’in sofra kurduğunu ve cezaevindeki bu FETÖ’cüleri de sofraya davet ettiğini söyledi. Bu sözlerin ardından FETÖ’cülere, “Teveccüh bu olunca, bence, insan, preslense, paletler altında kalsa bile, yeğdir, değer!..” diyen Gülen, “Yarınsız insanlar, bugün mutlu ve mesut yaşayabilirler ama yarını olan insanlar, bence, yarınları için çalışmalılar” tehditlerini sürdürdü.

FETÖ lideri Gülen’in o ifadeleri şöyle:

“Bugün bir arkadaşınız bir rüya aktardı. Şimdiye kadar Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüzlerce hadisede temessül buyurdu. O mazlumların, mağdurların, zulme uğrayanların, gadre uğrayanların, azledilenlerin, tevkif edilenlerin, ta’zîb edilenlerin gördüğü belki beş yüze yakın müşahedede, bazen doğrudan doğruya, yakazaten, bazen de rüyada Efendimiz temessül buyuruyor. Râşid Halifeler efendilerimiz de geliyorlar fakat benim arkadaşlardan dinlediğim kadarıyla yüzde ellisinde Efendimiz var. Bugün de beni ağlatan bir şey oldu; bir kardeşimiz orada gördüğü bir rüyayı hemen yazmış, bir arkadaşımıza dikte etmiş; o da getirdi, bana okudu:

“Zindanda… Sıkıntı içindeyiz, orada.” O türlü yerlere, o hücrelere girmeyen, orada işkence görmeyen, orada o gardiyanların tafrasına maruz kalmayan, orada hakaret görmeyen insan, orada ne türlü -Freud’un ifadesiyle- anguazların yaşandığını bilemez. Şefkat âbidesi, o türlü tazyikler altında, sarsılmasınlar diye geliyor, ara sıra aralarına giriyor, “Bakın, Ben sizinle beraberim!” diyor. Sana can kurban! Sen bizim ile beraber olduktan sonra, ömür boyu olsa katlanırız ona!.. Ve bunu böyle diyenlerin sayısı da -eskilerin ifadesiyle- “layü’ad ve layühsâ” sayılamayacak kadar çok.

Yine teşrif buyuruyor; o arkadaşın anlattığına göre, arkasındakilere diyor ki: “Şuraya üç tane sofra serin! Oraya Benim bu hücrelerdeki, zindanlardaki kardeşlerim otursun! Bu ortadaki sofraya Ben oturayım. Bu son, üçüncü sofraya da benim sahabilerim otursun!” Sahabîlerden biri, belki de bir kaçı: “Yâ Rasûlallah! Niye öyle?!. ” diye soruyor. Buyuruyor ki: “Onlar, Benim âhirzamanda gelen kardeşlerim!..”

Teveccüh bu olunca, bence, insan, preslense, paletler altında kalsa bile, yeğdir, değer!.. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) sizin ile beraber ise, varsın Allah’tan kopmuş insanlar, sizi karşılarına alsınlar, size işkence etsinler, azaba doymazlık, ta’zîbe doymazlık içinde tazip üstüne tazipte bulunsunlar!.. Ne önemi olur, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) sizinle beraber olduktan sonra, Allah’ın teveccühü sizinle beraber olduktan sonra!.. Yarınsız insanlar, bugün mutlu ve mesut yaşayabilirler ama yarını olan insanlar, bence, yarınları için çalışmalılar; dünyada yarınları için, kabirde yarınları için, âhirette yarınları için, yarınlar ötesi yarınlar diyeceğim Cenâb-ı Hakk’ın Cemâl-i bâ-Kemâlini müşahede yarınları için, Cuma yamaçlarında Zât-ı Ulûhiyeti temâşâ yarınları için. Cenâb-ı Hak, bu “yarın”lar ile serfirâz kılsın sizleri!..”

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