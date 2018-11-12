Huzuru doğada buldular 

BABASINDAN kalan yamaç araziyi bahçeye çeviren Özdemir, işe evinin yolunu açmakla başladı. Yolunu kendi imkanlarıyla açan Özdemir, en yakın enerji kaynağına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olunca ihtiyacı olan enerjiyi de kendisi üretmeye başladı. Güneş panelleri ve rüzgar gülüyle enerjisini üreten Özdemir, bu yolla evin tüm ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden sağlayabiliyor. İhtiyacı olan içme ve sulama suyunu da yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kaynak suyundan hortumla taşıyan Özdemir, bahçesini bu suyla sulayarak yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Bahçesinde her türlü meyve ve sebzeyi barındıran Özdemir, mevsimi geçen besinleri kurutarak veya konserve yaparak farklı zamanlarda tüketiyor. Çevresini saran çam ormanından da faydalanan Özdemir, ormanda mantar topluyor, avlanıyor.

40 yıllık iş yaşamından bunaldığını ve emekli olduktan sonra eşiyle birlikte babasından kalan arazide kendisine doğal bir yaşam oluşturduğunu belirten Ahmet Özdemir, "40 yıl mesleğimi icra ettim. 40 yıl sonra Alanya'dan buraya geldim. Burada 20 dönüm kadar yerim vardı. Burayı nasıl değerlendiririm dedim. Yolu yapmakla başladım, tarlaları yaptım, evimi yaptım. Sonra elektrik ihtiyacı ortaya çıktı. Elektriği güneş enerjisi ve rüzgar gülüyle temin ettim. Suyu 2 kilometre uzaktan getirdim. Havuza suyu doldurup hem yıkanma hem sulama amaçlı kullanıyorum. Eşimle birlikte bu doğal hayatta yaşamayı çok seviyorum. Herkese bu yaşamı tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımda mantara gidiyorum, avlanırım, bağ bahçede çalışırım. Bu şekilde doğal hayatta yaşıyoruz" dedi. Ahmet Özdemir'in hayat arkadaşı Fatma Özdemir ise doğal hayatı çok sevdiğini belirterek, "Beyimle birlikte buraya geldik. Herşey doğal, üzüm, limon, kivi, göleviz herşey var. Bir tek komşu yok. Bize bir komşu lazım. Komşu gelirse ona arsa da verebiliriz" diyerek komşu özlemini dile getirdi.