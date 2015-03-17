Huzurevini yine unutmadı

ALANYA Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü (dün) Alanya Huzurevi'ni ziyaret etti. Geçen hafta cuma günü göreve başlayan Kaymakam Tanrıseven, yine ilk ziyaretini Alanya Huzurevi sakinlerine yaptı. Alanya Huzurevi Müdürü Uğur Özgün tarafından karşılanan Tanrıseven, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek bir süre sohbet etti. Kaymakam Tanrıseven "Üç hafta gibi bir süre Antalya Vali Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra yine sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Alanya Huzurevi sakinleri ise Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven’in tekrar görevine dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:11