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Huzurevi sakinlerine Sapadere sürprizi

Alanya Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevi sakinlerine yönelik gezi programı düzenlendi

Huzurevi sakinlerine Sapadere sürprizi

Alanya Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevi sakinlerine yönelik gezi programı düzenlendi

21 Mart 2018 Çarşamba 23:26
Huzurevi sakinlerine Sapadere sürprizi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile günübirlik gerçekleştirilen gezilerin son durağı Sapadere Kanyonu oldu. Huzurevi sakinlerinin Sapadere Kanyonu'nda gerçekleştirdikleri gezi hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, "Huzurevinde ikamet eden vatandaşlarımızla Sapadere Kanyonu'nda bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ardından öğle yemeğinde bir araya geldik. Gönüllülerince eğlendikleri, hoşça vakit geçirdikleri bir gün oldu. Alanya Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’in yanı sıra Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve Huzurevi Müdür Yardımcısı Esra Özaslan da katıldı.

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Alanya BelediyesiSapadere SürpriziHuzurevi
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