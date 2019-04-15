Hüseyin Yıldız İğneli Fıçı'da Dim'in sorularını yanıtlayacak

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Dim Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu Dim TV'de yayınlanan İğneli Fıçı bu akşam önemli bir ismi konuk ediyor. 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız bu akşam saat 19.30'da yayınlanacak olan İğneli Fıçı'da duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayacak.
DİM WEB TV NASIL İZLENİR
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 16:39