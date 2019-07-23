Hüseyin Er'den teşekkür plaketi

HÜSEYİN Er ülkemizde yaşanan 15 Temmuz işgal girişiminin ardından gelişen birlik ve beraberlik duygusunu öğrencilere benimsettiklerini, 15 Temmuz ruhunu yaşatacak etkinlikler düzenleyerek bu birlik ve beraberliği milli manevi duyguları öğrencilere en güzel şekilde kazandırmayı amaçladıklarını, aynı şekilde Milli Eğitim olarak öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını koruyarak araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirerek dinlenme ve boş zamanlarını sosyal ihtiyaçlarını satranç ilgisi oluşturacak etkinliklerle en güzel şekilde karşılamayı amaçladıklarını bu sebeple satranç sporuna önem verdiklerini ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Hacı Ahmet Gönüllü böyle bir etkinliğe destek olduklarından dolayı çok mutlu olduklarını öğrencilerimizin, milli, ahlaki, dinî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, geliştiren, ahlaki ve insanî bütün evrensel değerleri özümsemiş, duyarlı, sorumluluklarının bilincinde, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi ve gerek öğrencilerimizin gerek halkımızın yaşam kalitesinin artması için her türlü desteği vereceklerini söyledi ve başta Hüseyin Er olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti