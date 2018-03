Hüseyin Değirmenci Dim TV'deydi

1998 YILINDAN beri Alanya Otelciler Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar Ve Turistik Eşya Satıcıları Odası’nın başkanlığını yapan Değirmenci, hem esnafın durumunu hem de turizm sezonunu değerlendirdi. Odasında toplam bin civarı üyesi olduğunu ifade eden Değirmenci şu noktalara değindi: “Biz zaman zaman bu esnaflarımızı toplantıya çağırarak bölge bölge oradaki gelişmelerden ve olumsuzluklardan haberdar oluyoruz. Bu yüzden irtibat kurmak bizim için zor değil, her zaman iletişim halindeyiz.

‘BÜTÜN HAYATIM ÜYELERİME HİZMETLE GEÇİYOR’

1998'in başlarında göreve yönetim kurulu kararıyla geldim. Daha önceden hiçbir başkanlık beklentim yoktu. Yönetim kurulunun tamamının istifa kararı almasının ardından yeni bir yönetim gelmesindense, başkan değiştirme haklarını kullandılar. Bir günlük kararla bu işe başladık. Dönem dönem adaylarımız da oldu. Şimdi de başkan adayı çıkmamasının sebebi memnun olmalarıdır. Bence, benim odama üye olan herkes başkanlık yapabilecek insanlar. Birebir üyelerle ilgilenmemiz, katılımımızın fazla olması, tek adaylı olmasına rağmen oy kullanan üye sayımız her zaman fazla olması bunun göstergesi. Esnafın bize bir teveccühü var. ‘Rakip olursa arkandayız’ diyenler de çok fazla oluyor. Biz onların o teşvikleri ve onların desteğiyle bu göreve devam ediyoruz. Ben sessiz çalışırım ama bütün hayatım çalışmakla geçer.

‘BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM’

Bu yüzden de esnafımı dinlemekten zevk alıyorum. Son bir ayda 20 kişi odamıza kayıt olmuş. Ben başkan olarak o yeni kayıt yaptıran kişileri hayırlı olsun diye birebir ararım. Onların iş yerlerinin nerede olduğunu sorarım. Onları da en kısa zamanda ziyaret ederek üzerime düşen her görevi yaparım. Sadece kendi esnafımın değil hangi esnaf olursa olsun onların derdini çözmek için gücümün yettiği kadar uğraşırım. Kimseyle polemiğe girmem, gerekli durumlarda görüşlerimi bildiririm, dışarda insanların içinde kimseyi rencide edici bir cümle kurmam.

‘YENİ BAŞKANLARIN DA YANINDAYIZ’

Alanya’da iki oda başkanı değişti. Onlarla da irtibat halindeyiz. Biz bildiğimiz kadar tecrübelerimizle yanlarındayız. Bir sıkıntımız yok.

'TOSTUN ARASINDAKİ KAŞAR GİBİYİZ'

Oda başkanlığı zordur. Hakkıyla yapacaksınız bu işi. Eğer yapmazsanız da esnaf sizi değiştirir. Esnafın terazisi altın tartar gibidir. Eğer dengeyi sağlayamazsa sizi değiştirir. Mustafa Akaydın dönemi bence kaybedilmiş bir dönemdir. Esnafın halkın ekonomisinin düzgün olmaması, sizin onun kazancını etkilemeniz onu yakar. Meslek odaları aslında hep ortadadır. Tostun ortasındaki kaşar gibiyiz. Esnaf derdini anlatır, biz onlardan aldığımızı belediyeye, CLK'ya gerekli yerlere iletiriz. Ben şunu her zaman söylerim, çözülmemiş bir konu varsa benden değildir. Benim vazifem alttan aldığımı üstlere iletmek. İletip gerekli baskıları uygularım ama bazen siyaseten olmuyor bazı işler.

‘AİLE PANSİYONCULUĞU HALA SÜRÜYOR’

Pansiyonların her şey dahil sistemi gibi hizmet verecek imkanları yok. Eski aile pansiyonculuğu hala devam ediyor. Oba ve Kestel bölgesindeki pansiyonlar genelde öğrenciye çalışıyorlar. Batı bölgesindekiler çok fazla sıkıntı çekti. Ancak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) kurulması esnafımıza kazanç sağladı. Şimdi aynı sabrı batı bölgesinden de bekliyoruz. Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu üniversitemizi kurdu, kendisine teşekkür ediyoruz. Bazı bölgelere de fakülteler paylaştırılırsa Alanya ekonomisine katkısı bin kat daha çok olacaktır.

‘ALTSO TAHMİNLERİMİ DİLE GETİREMEM’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) seçimleri farklı. Oda seçimlerinde bir tek Elektrikçiler Odası’nın değişimini tahmin edememiştim. Ancak onun dışında tecrübenin verdiği bir etkiyle diğer odaları tahmin etmiştim. ALTSO ise tamamen farklı, orada meslek komiteleri var. Çarşamba günü göreceğiz. Tabiki kafamda bazı tahminlerim var ama dile getirmek istemem.

'HER YİĞİDİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLIDIR'

Cengiz Aydoğan, Hasan Sipahioğlu ve Adem Murat Yücel'le çalışma imkanı buldum. Ben 3 başkanla da çalışmış ve çalışıyor olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Hasan Sipahioğlu'na başkan olduğunda esnaf ve ticari hayatın disiplin edilmesine ilişkin bir 21 maddelik bir liste verdim. Hasan bey de, 'Bunun altına imzamı atarım' dedi ve yaptı. Göreve başladıktan sonra da o 21 maddelik listeyi görevde bulunduğu süre boyunca büyük çoğunluğuyla tamamladı. Yine Adem Murat Yücel'e de böyle bir liste gönderdik göreve geldiği dönemde. O da halen elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ben insanlarla oturup birebir görüştüğüm de eksik gördüğüm yerleri söylüyorum. Tabiki bu bir siyaset işidir. Ancak her zaman plan ve disiplin ön planda olmalı. Eğer bunlar olmazsa küçük sorunlar büyüyerek kaosa yol açar ve küçükken çözülebileceğinden daha zor bir çözüm süreci alır.

'LOKANTALAR ŞEHRİN ANAHTARIDIR'

Yeme-içme sektörü Alanya'nın can damarıdır. Çünkü öncelikle sağlınızı ilgilendirir. Bir otelde müşteri otel ne kadar güzel olursa olsun yemeğini beğenmezse tekrar oraya gelmez. Lokanta şehrin anahtarıdır. Son zamanlarda insanlar fast-foodlara yönelse de eninde sonunda özüne, yemek kültürüne herkes dönecek. Alanya'nın yemek kültürünü de yaymaya çalışıyoruz. Belediyeyle bu konuda da çalışmalarımız var. Son dönemlerde bazı küçük metrekareli işletmeler yemek üretiyorlar. Bu konuda da yine gerekli yerlere şikayetimizi dile getiriyoruz. Ayrıca bu konuda tüm yükü taşımaya hazırım. Çünkü çay ocağının kafeterya gibi çalışır hale gelmesi durumunda işin içinden çıkamayız. Ben Alanya'nın yeme-içme sektöründe marka değerini korumak adına buradayım. Bu konuda Alanya'nın dinamikleri olarak taviz vermemeliyiz. Esnafı sıkmayacağız ama boşta bırakmayacağız. Sonra bu şekilde merdiven altı üretim daha da artar.

'ALANYA 7'YE BÖLÜNSÜN'

Ben hem Alanyalı Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na hem de Adem Murat Yücel'e Alanya adına gösterdikleri gayretlerden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Adem Başkan elindeki bütçe ve büyükşehir yasasından kaynaklanan kısıtlamalara rağmen çok büyük işler başarıyor. Kendisinin görevdeki 4'üncü yılını da bu vesileyle kutluyorum. Alanya için aslında şu anda siyaset üstü bir çaba sarf ediliyor. Alanyamız çok büyük bir şansı yaşıyor. Bizim sadece küçük eksiklikleri gidermemiz lazım. Ancak ben bir şey yapacaksam olsam; özellikle turizm açısından Alanya merkezindeki bazı bölgelerde kimlik oluşturulması için çalışırdım. Daha öncede söyledim Alanya'yı 7'ye bölelim. Bir tarafını Disneyland tarzı yapalım, bir bölgesini eski İstanbul gibi olsun. Bunların her birini de kataloglara koyalım. Örneğin, Sapadere Kanyonu küçük bir dokunuşla öyle bir pazarlandı ki marka oldu. Bu şekilde ufak dokunuşlarla merkezde de bunu sağlayabiliriz. Bunların Eskişehir'de Ankara'da örnekleri var. Biz bu kimlikleri yapabilsek o zaman Okurcalar'da tatil yapan bir turist bile merkeze gelir.

‘TİCARETİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN MECLİS KARARI GEREKLİ’

Atatürk Anıtı ve merkez postane arasındaki bölgede son dönemde kafelerimiz arttı. Şimdi gençlerin, öğrencilerin gittiği kafeler oluştu. Bunlar benim için iyi gelişmeler. Bunlar da üniversiteye bağlı gelişmeler. Kent Bilgi Sistemi’nde hangi caddede ne olduğu belli. Her şeyin metrekaresi belli, biz oturup oda başkanlarını toplayıp ‘Burada bir yapılanma yapacağız’ diyerek hepsini tek tek planlarız. Belli kriterle o caddelerde 10 butik varsa sizin belirlediğiniz şartlarla onları elersiniz zaten. 4 yıl içerisinde benim yüzde 45 esnafım değişti. Biz meclis kararıyla bunun yapsak. Meslek çeşitlendirmesi de yapabiliriz. Ticaret Kanunu'nda ticareti engelleyemezsiniz ama meclis kararı alsanız kimse buna karşı çıkmaz. Böylece aynı meslekten birçok dükkan olması sarmalından çıkarız.

‘ESNAFLIK ÖZVERİ İSTEYEN BİR İŞ’

Alanya’da iş yapacaklara iki şey tavsiye ederim ilk olarak İş yapacağı bölgenin ekonomik yapısını incelemeli. Çok ısrar ederse bölge önerisinde bulunurum. Diyelim ki işini kurdu, sonrasında tavsiyem, mal aldığınız yerlerin parasını gününde ödeyin. Siz karşınızdakini mağdur etmezseniz Allah da sizi mağdur etmez diyorum. Bana bunları 3-5 yıl sonra gelip ‘Senin tavsiyelerini dinledim, bugün şöyleyim’ diyen çok esnafımız var. Esnaflık özveri isteyen bir iş.

‘SEZON İYİ OLACAK ALGISINA KAPILMASINLAR’

Kriz olduğu dönemde de söylüyorduk, şimdi de 2017’den daha iyi bir sezon olacağı görülüyor. Çok patlama olacak gibi bir algıya dönüştü. Bende esnafa diyorum ki, ‘Tüm pazarlardaki gelişmeler olumlu ama bu rekorlarla dolu bir yıl olacak diye bir şey yok. Ayağınızı her zaman denk alın.’ Bu konuda hükümetin de destekleri oluyor. İstihdam konusunda da esnafımız bu desteklerden faydalanıyor ve faydalanmasını öneriyorum."